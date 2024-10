La confesión de CFK a Grabois por los subsidios: "Nos zarpamos"

El exministro de Economía, Martín Guzmán, y el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois compartieron un panel sobre desarrollo e inclusión. En él, el dirigente social le reconoció al exministro que la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner marcó como un problema la política de subsidios energéticos desde 2014.

Ambos, alguna vez cruzados durante el Gobierno de Alberto Fernández, compartieron un panel organizado por el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

En el panel, Grabois reveló que la expresidenta le reconoció que la política de subsidios se había convertido en un problema. Esta fue uno de los puntos de mayor tensión durante el Gobierno anterior y que tuvo un quiebre cuando Guzmán decidió impulsar la segmentación de tarifas, esquema que no se aplicó durante su estadía al frente del Palacio de Hacienda, mientras la Secretaría de Energía era liderada por Darío Martínez y Federico Basualdo ocupada el cargo de subsecretario de Energía Eléctrica.

"Nos zarpamos con los subsidios"

En la exposición, Grabois contó que cuando se conoció el último dato de pobreza (52,9% en el primer semestre del año) notó que el aumento empezó a darse de manera sostenida desde 2014.

"Yo le empecé a preguntar a distintas personas, ¿por qué empezó en 2014? Le pregunté a Martín", reveló Grabois quien contó que el exministro le explicó que el problema fue el déficit energético, fiscal y comercial que genera el energético y que "todo eso era producto de que se sobre subsidiaban las tarifas".

Grabois agregó que le consultó a la exvicepresidenta y que esta le dijo lo mismo. "El problema fue que nos zarpados con los subsidios energéticos, todo el mundo tiene claro que se estaban zarpando con los subsidios energéticos, y eso llevó a una devaluación", dijo el dirigente que le respondió la ahora candidata para dirigir el PJ nacional.

Además, abonó a un planteo esgrimido en varias oportunidades, no solo por Guzmán sino por otros exfuncionarios, como el caso de quien fuera viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, de que hay un vínculo entre el subsidio de tarifas y la devaluación, y que los primeros se habían convertido en un problema, y que el esquema de subsidios en Argentina era "pro ricos".

Agregó también que el diputado Itai Hagman explicó que a menor valor de los servicios, aumenta su consumo: "Y es verdad, creo que (el expresidente Mauricio) Macri también lo dijo".

Entre risas, Guzmán acotó: "Qué pena que esa charla con Cristina no la tuviste hace 4 años".

La segmentación truncada

Que durante el Gobierno de Alberto Fernández "no se hayan dado las condiciones para segmentar tarifas fue una gran cagada", agregó Grabois quien sumó un análisis político adicional: el contrato del Frente de Todos.

"Los que nos peleamos con Alberto cuando fue lo del FMI dijimos que no se cumplía con el contrato electoral, pero después me puse a pensar y dije: ‘no había contrato electoral'. No se puede romper algo que no está firmado. Estaba loteado el Estado y cada uno hacía un poquito lo que se le cantaba las pelotas".

El intercambio se dio luego de que Guzmán explicara que el aumento de los subsidios dentro del presupuesto es algo que "lastima muy fuerte" al Estado, dado que alcanzó casi el 3% del PBI en 2014: "El subsidio al consumo de energía es el talón que nos desarma la macro".

El exministro explicó que antes de 2002 la privatización de los servicios y la falta de regulación llevó a que las empresas tuvieran una renta extraordinaria, algo que se revirtió con el congelamiento de tarifas que en una primera instancia tuvo caracter redistributivo.

Sin embargo, agregó: "Cuando empiezan a crecer los subsidios, la redistribución es distinta, ahora es flujo de los contribuyentes hacia quienes usan más los servicios, que son los ricos. ¿Y quién paga más? La estructura tributaria no es progresiva, entonces se vuelve pro rico".