La Casa Rosada cierra una puerta clave con el anuncio de Jorge Macri, aunque le reconocen un gesto

Los tironeos entre La Libertad Avanza y el PRO tienen su correlato en lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la casa matriz del macrismo y en donde el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que desdoblará las elecciones en ese distrito de las nacionales.

La medida fue comunicada este viernes por la mañana en Uspallata, la sede del Ejecutivo porteño. Bajo la excusa de "discutir la propia agenda local", Jorge Macri informó el desdoblamiento las elecciones legislativas de la Ciudad y, conjuntamente, la convocatoria a sesiones extraordinarias en la Legislatura para tratar la suspensión de las PASO.

Las elecciones porteñas se adelantarán al 6 de julio próximo. Esta se hará efectiva a través de un decreto firmado por el propio jefe de Gobierno, sin pasar por la ratificación legislativa. "Es un claro desafío a Milei", dicen desde el Gobierno de la Ciudad.

Según pudo averiguar El Cronista, el anuncio materializado este viernes cayó mal en la Casa Rosada. Aunque alegan cierta indiferencia, un importante operador y estratega oficial dijo que "el desdoblamiento desincentiva un acuerdo electoral" entre La Libertad Avanza y el PRO en territorio porteño.

El anuncio hecho este viernes por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Aun sin iniciarse el 2025, aún no está claro qué estrategia terminará decantándose en ambos partidos políticos.

Por una parte, desde La Libertad Avanza afirman que las alianzas electorales se verán en función de cada distrito. Sí prevén dar espacios en sus listas a la UCR o el PRO en algunas provincias en los que ellos no son fuertes. Pero este no es el caso de la Ciudad, en donde ya aparece como futuro candidato el vocero presidencial, Manuel Adorni, con una alto de conocimiento público y de imagen.

En tanto, el macrismo busca salvaguardar el pago chico, el kilómetro cero del PRO como espacio representativo. Los sondeos del partido amarillo dicen que en la votación meramente distrital podrían correr con mayores ventajas.

En esos comicios porteños no habrá una alianza entre LLA y el PRO. Ambos espacios distritales tienen una confrontación que se espiralizó en las últimas semanas.

Al centro, Pilar Ramírez durante un acto de LLA que se hizo en el Teatro Gran Rivadavia y liderado por Karina Milei.

Más que el Presidente, quienes comandaron la avanzada contra Uspallata fueron Karina Milei, figura vital de la Casa Rosada y presidenta del partido nacional de La Libertad Avanza, con Pilar Ramírez como ejecutora de esa estrategia en su rol de armadora libertaria y titular del bloque karinista (con seis bancas) en la Legislatura porteña.

En las últimas semanas, ese tándem propició una política de confrontación total con el oficialismo porteño, la cual llegó a su summum cuando el bloque karinista no dio los votos para aprobar el Presupuesto 2025 presentado por Jorge Macri.

Pilar Ramírez durante la sesión por el Presupuesto 2025 que había enviado Jorge Macri

El anuncio hecho hoy no fue tomado de buena manera por Ramírez, quien en declaraciones a Radio La Red afirmó que la suspensión de las PASO tenía sabor a poco. "No estamos a favor", dijo. De cualquier manera, en la Casa Rosada dijeron a este medio que, de no poder lograr que se eliminen, preferían que se suspendiera esa instancia electoral y que no se opondrían.

Además, la referente libertaria en la Ciudad criticó al macrismo de la decisión de desdoblar la elección: "Es seguir despilfarrando la plata de los porteños". Esto supondría que las Generales se harán en un día distinto al de las nacionales, haciendo que los porteños deban votar dos veces en vez de una. Desde el GCBA afirman que esto se compensa con la suspensión de las PASO. "Esto significa un ahorro para la Ciudad de 20 mil millones de pesos", informó Jorge Macri.

De cualquier manera, no son todos conflictos entre la Ciudad y la Nación. En su conferencia de prensa brindada desde la sede de Gobierno porteño, Macri dio el visto bueno para la propuesta de la Casa Rosada de eliminar las PASO.

"Con el jefe del Gabinete nacional, Guillermo Francos, coincidimos en el ahorro de 200.000 mil millones de pesos que significaría eliminarlas. Los argentinos no podemos darnos el lujo de gastar ese dinero cuando hay otras prioridades más relevantes", aseveró. En Balcarce 50 tomaron bien el gesto y dijeron que avanzarán aún más en su plan de derogar esa instancia, una propuesta que tendrá curso en un eventual llamado a extraordinarias que podría hacerse entre la segunda quincena de enero y febrero.