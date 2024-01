El economista Daniel Artana opinó sobre el DNU y el mega proyecto de ley de Javier Milei.

"La estrategia de mandar un DNU y un mega proyecto de ley tenía un riesgo, porque vos tenés cosas más urgentes y cosas menos urgentes. El Gobierno parecería que tenía una estrategia dar una señal contundente en lo fiscal, para lo cual necesita que sea aprobada por el Congreso, y una corrección de distorsión de precios relativos, como el tipo de cambio", planteó el economista en diálogo con Radio Rivadavia.

"Lo que pasa es que se mezclan cosas y el riesgo es que se demore cuando hay algo de urgencia", alertó.

Consultado sobre la demora del ajuste fiscal y la brecha cambiaria, señaló que hasta ahora al Gobierno "no le ha funcionado el Bopreal, que era el que iba a absorber los pesos que por ahí están emitiendo para la compra de reservas y otras cuestiones".

La brecha, los Bopreal y la "sensación de urgencia" que complica al Gobierno, según Artana

"El 20% que liquidan los exportadores seguramente ayudó a pinchar los tipos de cambio alternativos, en particular el contado con liquidación, y eso también en algún momento va camino a la normalidad. La brecha no podía estar muy por debajo del Impuesto País, porque si no hay un como un inconsistencia. Es como que el Gobierno te puso una brecha mínima del entorno del 20%", apuntó, restándole importancia al problema de la brecha cambiaria.

En cambio, apuntó que el problema es lo fiscal y "si no pasan las cosas que tienen que pasar por ley". Aún así, destacó que el Gobierno tiene "instrumentos rústicos para generar recursos" y aseguró que el programa económico "no es que se cae" si la ley no se aprueba en el Congreso.

"Lo que pasa es que se mezclan cosas y el riesgo es que se demore cuando hay algo de urgencia", alertó Artana.

"No se entiende muy bien esta estrategia, que la vendieron como a matar o morir, cuando no parece que sea así, ni siquiera lo que han estado haciendo hasta acá", agregó.

El Gobierno avanza a todo vapor

Los primeros pasos del gobierno que asumió el 10 de diciembre han sido vertiginosos. La estrategia parece ser resolver rápido el problema fiscal, corregir algunos de los desequilibrios de precios relativos heredados, licuar parcialmente los pasivos en pesos del BCRA y avanzar con reformas estructurales.

Leé la columna de Daniel Artana en este enlace.