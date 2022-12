Dólar soja pondrá presión sobre el blue: desde cuándo y por qué

Durante la primera semana del dólar soja, los agroexportadores liquidaron u$s 956 millones, lo que le permitió al Banco Central tener un saldo positivo en la semana de u$s 457 millones en el mercado de cambios, y recuperar reservas, que se ubican en u$S 38.291 millones.

Dólar soja

Desde Quantum, la consultora de Daniel Marx, aseguran que la emisión monetaria resultante podría tener impacto en los tipos de cambio libres y en otros precios, "aunque no necesariamente en diciembre por la mayor demanda estacional de dinero, sino en las primeras semanas o meses de 2023 cuando ese efecto se revierta".

"Ello dependerá, entre otras cosas, de lo que finalmente se termine absorbiendo, mediante ventas netas de divisas o emisión de Leliq y pases", agregaron.

"Suponiendo que se liquiden los u$s 3000 millones acordados con el campo a un tipo de cambio de $ 230, y que el Banco Central logre retener el 66%, en línea con el dólar soja de septiembre, habría que imprimir $ 500.000 millones. Si la liquidación de la soja fuera más moderada, de u$s 2500 millones, y el BCRA retuviera el 50%, la impresión sería de $ 360.000 millones", advierten en 1816.

Emisión

En el caso opuesto, si esta medida termina siendo un éxito temporal, como lo fue la edición anterior, la emisión de pesos será otra vez mayúscula, alertan desde GMA Capital.

"Sólo basta recordar lo que dejó el dólar soja 1.0, donde en cuestión de un mes para comprar u$s 4.969 millones se emitieron $ 1,144 billones, es decir, el 28% de la base monetaria. Por ahora, la dinámica de liquidación de divisas parece menos relevante", detallan.

En GMA agregan que en las primeras cuatro jornadas del "dólar soja 2.0" se emitieron $ 100.400 millones, es decir, 2,3% de la base monetaria para adquirir u$s 344 millones.

Las exportaciones del agro en 2023 se reducirán entre 21% y 35% en relación a 2022. Esto significa una merma de entre u$s 9.600 millones y u$s 16.000 millones.

Pérdida de reservas

En los últimos meses sin el tipo de cambio diferencial para el agro, el Banco Central perdió u$s 1.500 millones, es decir, el 30% de lo que supo acumular en el mes récord de ventas de divisas.

En este contexto, además se sumaron heladas y sequías que provocaron recortes en las estimaciones de liquidación de cara a los próximos meses. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, las exportaciones del agro en 2023 se reducirán entre 21% y 35% en relación a 2022. Esto significa una merma de entre u$s 9.600 millones y u$s 16.000 millones.

El componente perverso de este tipo de medidas es que minimiza el costo implícito de cada divisa con mayor restricción a las importaciones. Dado que compra divisas a $ 230 y las vende a $ 167, el Central procurará vender la menor cantidad de divisas posible.

Tipo de cambio de $ 1258

"Si no, en el extremo, terminará pasando lo que sucedió la jornada del jueves: la liquidación de soja alcanzó u$s 105 millones, pero las ventas de divisas fueron de u$s 99 millones. En definitiva, emitió más de $ 7.500 millones para comprar solo u$s 6 millones. En otras palabras, por ese monto pagó un tipo de cambio implícito de $ 1.258", señala el paper de GMA.

Desde Quantum ponen el foco en que, si se liquidasen entre u$s 2.000 y u$s 4.000 millones, el balance del BCRA se deterioraría entre u$s 600 y 1.200 millones porque comprará reservas contabilizándolas al tipo de cambio oficial (en el entorno de $ 174 promedio) pero las pagará $ 230: "Si bien ese efecto será compensando con la emisión de una letra intransferible en dólares que entregará el Tesoro al BCRA, su balance se resentiría".