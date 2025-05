La advertencia de De Pablo a Milei por los dólares del colchón: "Démosle la prioridad a.."

El Gobierno ultima detalles para anunciar una serie de medidas con el objetivo de incentivar a los argentinos a mover los dólares que tienen "bajo el colchón", los que ayudarían a "remonetizar" la economía.

Según estimó el ministro de Economía, Luis Caputo, en Argentina "hay u$s 200.000 millones en los colchones". En ese sentido, se preguntó en un evento organizado por Research for Traders: "¿Por qué no usar esos dólares que ya la gente tiene?".

Sumado a ello, el presidente Javier Milei ratificó en el 42° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que avanzarán en la desregulación de los dólares no declarados.

"La realidad es que tienen miedo de dejar los dedos marcados y que ARCA los vaya a perseguir. Y yo les prometí que ARCA no los va a perseguir ", afirmó. Los detalles de la normativa podrían a darse a conocer este jueves, según mencionó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

Respecto a las medidas que impulsaría el Ejecutivo, en diálogo con Radio Continental, el economista Juan Carlos de Pablo sostuvo que la clave de esta cuestión es ver " si vos tenés esos dólares dentro o fuera del sistema económico ".

De Pablo dijo que el Gobierno debería darle prioridad a quienes nunca evadieron o ya blanquearon

Y planteó: "Vos podés tener dólares blancos en el colchón, no necesariamente tienen que ser negros. Ahora, ¿por qué vos los tendrías fuera del sistema? Por razones impositivas, te hiciste el tarado y no lo declaraste en ARCA, y por la creencia de que el Banco Central se 'quiere quedar con tus dólares'".

Dólares bajo el colchón: a qué sector se les debería dar prioridad, según Juan Carlos de Pablo

El miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas también habló acerca de quiénes deben ser los beneficiados por la medida.

"Démosle la prioridad a los que nunca evadieron y tienen dólares, o los que ya blanquearon y tienen dólares. Esta pasión de decir qué podemos hacer con los que todavía no blanquearon, yo no le daría prioridad", señaló.

Es que, a falta de detalles oficiales, el Gobierno aún no esclareció cómo quedará conformada la normativa y, mucho menos, si aquellas personas que quieran declarar sus dólares deberán firmar una declaración jurada.

"Parecería, según lo que escuché en los últimos días, que los que tenemos dólares blancos somos inútiles, vagos y estamos tomando café. Y los que tienen dólares negros son empresarios", ironizó.

Por qué la inflación está atada a la desesperación de la política, según Juan Carlos de Pablo

A la espera de que el INDEC de a conocer el dato de inflación de abril, De Pablo advirtió que no hay que hacer teorías si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desacelera respecto al mes anterior.

Además, celebró: "La salida del cepo no fue traumática. El gran alivio es que sacaste el cepo para personas humanas y la tasa de inflación no se enteró".

Sin embargo, el economista remarcó que "uno como profesional sabe que la inflación puede subir o bajar", aunque "la política puede entrar en desesperación por el proceso electoral" y el problema es que te puede "llevar a hacer macanas"