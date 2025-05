Caputo apuesta a que el Riesgo País baje más, pero advierte por las elecciones

Ante ejecutivos de finanzas, el ministro de Economía no podía ayer evitar referirse a cuanto acontece en el mercado doméstico. En el 42º Congreso Anual del IAEF, Luis Caputo destacó que el riesgo país debería seguir a la baja en el corto plazo, pero reconoció que la historia argentina y el riesgo político ralentizan una mayor baja de ese indicador clave.

"Para algunos, una posible vuelta del kirchnerismo es un riesgo que todavía está. Por eso es tan importante el apoyo de la gente", dijo el ministro en la previa a las elecciones en CABA y frente a lo que se viene en septiembre en PBA y el 26 de octubre a nivel nacional. Ayer el riesgo país cerró en 678 puntos, en niveles elevados si se tiene en cuenta que Argentina tiene reservas suficientes para cubrir los próximos vencimientos de deuda holgadamente, y que, en paralelo, no hay que realizar pagos al FMI hasta fines del 2029.

Entre los ejecutivos de finanzas, el valor del dólar es otro tema central. Caputo destacó, en línea con los dichos de Javier Milei, que no habrá compras del BCRA (tampoco del Tesoro) entre las bandas de flotación. Sólo lo harán cuando llegue al piso de la misma, si es que ello ocurre en algún momento. En teoría, las próximas 48 horas son claves para lograr ese objetivo oficial. Hoy se dará a conocer la inflación de abril que podría estar por debajo del 3%, lo que sería bienvenido por el mercado. Y mañana se aguarda el anuncio de Luis Caputo sobre el incentivo al uso de los dólares del "colchón", y sin tope, pese a las versiones circulantes de que sólo se lo habilitaría para montos menores a los u$s 100 mil.

"La inflación va a colapsar, porque eso es lo que pasa cuando uno hace las cosas bien. De nuestra parte estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que converja a la inflación internacional", destacó Caputo ante los ejecutivos financieros y agregó que "soy super optimista y creo que este proceso va a ser incluso más rápido de lo que se cree". Para alegría de los presentes, acentuó su postura ortodoxa. Al hablar de posibles shocks externos, destacó que "lo que podemos hacer de nuestro lado es más ortodoxia. Es lo que venimos haciendo y no por pedido del Fondo". "Riesgo de shock externo va a haber siempre, la única forma de no contagiarse es tener la macro ordenada. No nos vamos a mover ni un centímetro de ahí", aseveró.

Cuanto sucede con el riesgo país hoy valida los dichos de Caputo. Incluso hay que recordar las declaraciones de Kristalina Georgieva respecto a la importancia de las elecciones legislativas de octubre. La titular del FMI destacó que será clave mantener el actual rumbo económico. Y tiene razón: el éxito del plan económico depende de la validación que otorgue la sociedad.

Hoy los fondos de inversión de EE.UU. no están apostando a pleno en Argentina a la espera de las legislativas de octubre. Incluso otros aguardan las presidenciales del 2027. El fantasma de las PASO de agosto del 2019 circula en Nueva York: el que se quema en un comicio, ve una urna y llora. Las pérdidas generadas con el triunfo de Alberto Fernández hace casi seis años aún no cicatrizaron. ¿Cuánto de los 678 puntos corresponde al riesgo de un retorno del populismo? Difícil cuantificarlo, pero la probabilidad, baja o alta existe.

Destruir se lo hace rápido. Construir, más lento.