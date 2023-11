La advertencia de Zuchovicki sobre el dólar blue previo al balotaje: "No confundir..."

De cara al balotaje que enfrentará a Javier Milei y a Sergio Massa, el convulsionado mercado paralelo del dólar blue en la Argentina se mantiene en calma en las últimas semanas, con una baja de $ 95 desde la primera vuelta del pasado 22 de octubre.

Sin embargo, frente a este contexto en el que el dólar blue cotiza a $ 925, el analista financiero Claudio Zuchovicki hizo una aclaración clave: pidió "no confundir tranquilidad con parálisis".

Para el especialista en Mercado de Capitales y parte del directorio de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), aunque en las últimas semanas el paralelo no se movió, eso no significa que el mercado se tranquilizó, sino que está "paralizado" por la incertidumbre.

Y repasó: "En agosto, el día después de las PASO, el lunes que abrió el mercado y el dólar [oficial] se devaluó a $ 320, el día anterior el blue valía $ 600 y hoy decimos todos que está tranquilo porque vale $ 900, pero en dos meses pasó de $ 600 a $ 900 ".



Tras esto, Zuchovicki repasó el panorama macroeconómico de la Argentina que deberá enfrentar el próximo presidente y se refirió a un problema "mucho más profundo" generado por los desequilibrios actuales.

El análisis de Claudio Zuchovicki de cara al balotaje

Para ilustrar cómo él observa a la Argentina actual, Claudio Zuchovicki se refirió a una escena de la mítica serie Los Simpson en la que "alguien no tomaba la sopa porque estaba muy caliente y otro no la tomaba porque estaba muy fría, entonces Bart [el hijo] mezcló las dos y, en una temperatura ideal, les sacó la sopa a los dos y la tomó toda, entonces él decía: 'Bueno, esto es equilibrio. Esto es vivir en equilibrio'".

Para el analista, esta misma situación vive la sociedad argentina hace años, con una parte de la población "en la estufa" y la otra "en el congelador". Esto se debe, según Zuchovicki, a diversas medidas que fueron generando distorsiones en la economía que "se provocaron solo para ganar una elección".

"En el fondo, se gastó tanto dinero para tratar de mantener una tranquilidad, para tratar de mezclar la temperatura de la sopa, que esa cuenta tarde o temprano va a llegar y la va a tener que pagar algunos de los dos que gane [Massa o Milei]", consideró el especialista en mercados, quién recordó que se gastó entre uno y dos puntos del PBI en este proceso.

Sin embargo, para Zuchovicki el "daño" no corre únicamente por el gasto público, sino que se generó "algo mucho más profundo": la "destrucción de la clase media" y los "incentivos", tal como suele señalar en sus presentaciones.

"No es solo la plata nominal que se gastó, si no la capacidad de volver a producirla", remarcó el especialista, quién compartió diversos ejemplos: "Suponete, ¿cuánta gente escuchas que dice 'Este laburo no lo voy a tomar porque si me paso del monotributo paso a ser autónomo y perdí'?".

Y, para cerrar, se preguntó: "Entonces, ¿de qué me sirve hacer las cosas bien y esforzarme el doble si al final lo que estás haciendo es aplanar esto?".