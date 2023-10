La advertencia fatal de Claudio Zuchovicki: "Gane quien gane, es inevitable..."

El analista económico Claudio Zuchovicki aseguró que gane quien gane las elecciones en el balotaje del 19 de noviembre, sea Javier Milei o Sergio Massa, se viene un "ajuste enorme" que es inevitable.

"No hay país en el mundo, no hay régimen político, que haya podido vencer una ley económica. Por lo tanto, si vos le pones un precio máximo al dólar o a la energía, te vas a quedar sin eso. Con control de precios falta el abastecimiento", planteo el analista en diálogo con TN, en referencia a la falta de combustibles que hubo el fin de semana.

Vuelve el trade electoral: cuál es la inversión ideal si gana Massa o si triunfa Milei

"Es inevitable que viene un ajuste enorme, gane quien gane", determinó.

"Pensemos juntos. Para salir de esta situación, el país necesita inversiones. Si hay desdoblamiento cambiario, ¿creen que van a venir a invertir? ¿Por qué va a venir plata solo por subir el tipo de cambio? Faltan corregir precios relativos ", agregó.

En este sentido, reiteró: "Tarde o temprano, vendrá un ajuste y la vamos a pasar mal".



"El ajuste te lo está haciendo la realidad. No hay nafta. No hay dólares. ¿Ustedes se creen que no estamos viviendo un ajuste?", se preguntó Zuchovicki.

"Como sociedad lo avalamos, y vamos a pagar ese ajuste que decían que no iba a venir", concluyó.

El dólar oficial del día después: las tres opciones que maneja el Gobierno tras el balotaje

"La cuenta llegó, ¿quién paga?": el análisis de Claudio Zuchovicki





Justo antes de las elecciones presidenciales, el analista financiero buscó responder una pregunta clave: "¿Chocamos o vamos a chocar?". Para esto, primero señaló que "los mercados castigan los consensos", por lo que, "cuando todo el mundo cree que algo va a pasar, es que ya pasó".

"Todos ya actuaron en consecuencia: ¿Hay algo de lo que está pasando en la economía que no sepas, que la gente no sepa y que no haya tomado cobertura antes o stockeandose, dolarizándose o teniendo soja?", señaló Zuchovicki.