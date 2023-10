El sabio análisis de Claudio Zuchovicki que interpela a todos en medio de la crisis

Claudio Zuchovicki, especialista en Mercado de Capitales y parte del directorio de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), es una de las voces más escuchadas a la hora de analizar el contexto macroeconómico y financiero nacional.

Aunque el analista suele dedicarse a analizar la coyuntura actual y compartir su visión a futuro, esta semana se tomó un espacio en su propio programa "Cuando mis hijos tengan mi edad", transmitido por streaming en Neura Media, para tratar una cuestión que va más allá de la economía nacional.

A días de las elecciones presidenciales del próximo domingo 22 de octubre, y en el marco de un clima de incertidumbre política y económica, Zuchovicki se preguntó sobre las "reglas de juego" actuales: su análisis junto al especialista en economía y finanzas Alejo Rodríguez Cacio.

El análisis de Claudio Zuchovicki que interpela a todos

A días de las elecciones presidenciales del próximo domingo 22 de octubre, el analista financiero buscó distanciarse de la actualidad y profundizó sobre "el valor de la palabra" y "cuánto valor se le da a la transparencia".

En una nueva edición de su propio programa, Claudio Zuchovicki se refirió a un "experimento social" realizado por el escritor uruguayo Eduardo Galeano y lo llevó al mundo de los negocios y el mercado.

"Eduardo Galeano les hizo una pregunta a los 90 deportistas de élite más importantes del mundo: 'Si yo te ofrezco una droga que te dopas y te garantizo que ganas el premio y no sale en ningún lado, ¿aceptás?'", planteó el analista.

Frente a esta disyuntiva, Galeano descubrió que el 90% de los encuestados sí se "doparían", pero ¿por qué? la respuesta más popular fue: "Si no lo hago yo, lo hace otro y va a ganar otro, con lo cual no lo hago porque yo quisiera, sino porque si no lo hace otro", repasó Zuchovicki.

Tras plantear esto, el analista trasladó esto al mundo de los negocios y se preguntó sobre la adjudicación de la obra pública: "Si vos trabajas en una empresa, tenés 400 empleados y te ofrecen la obra pública, hacer un puente, y el que te ofrece te dice 'El 10% para mí, si no, no te adjudico la obra' ¿aceptas?".

Ante esta pregunta, su invitado de la fecha, el director académico de los programas MBA y Executive MBA de la Universidad Torcuato Di Tella, Alejo Rodríguez Cacio, respondió que no lo aceptaría, pero asumió que se trata de una pregunta "difícil".

"Vos por un lado tenés empleados a cargo, tenés que vender, tenés que tener ingresos para la compañía, pero al mismo tiempo estamos diciendo que estamos cansados de que constantemente haya corrupción, entonces uno pasa a ser parte de ese problema [si acepta]", consideró el especialista.

Tras coincidir con su invitado, Zuchovicki asumió que, en la actualidad, "las reglas del juego son así", pero señaló que estas parten de "nuestra idiosincrasia", por lo que cree relevante analizar "cuánto de esto es sistemático".

Con este planteo que busca profundizar sobre la forma de hacer negocios en el país, Zuchovicki cerró con un cuestionamiento: "El desafío es preguntarnos: ¿qué es lo que te molesta la ilegalidad o que te agarren?".