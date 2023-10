La advertencia de Claudio Zuchovicki para los próximos meses: "¿Vos qué vas a hacer?"

A semanas de las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre, la Argentina se encuentra en un contexto de extrema incertidumbre económica y política: con una inflación que ya sobrepasa el 120% interanual, altos niveles de deuda y un escenario prácticamente de tercios entre los candidatos Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich , el país actualmente se encuentra "paralizado".

Así lo definió recientemente el analista financiero Claudio Zuchovicki, quién señaló que "la incertidumbre te paraliza" y en Argentina actualmente nos encontramos en dicho estado, "esperando que pueda pasar".

Frente a este contexto, aunque para el analista "hay momentos en la vida en los que vale la pena jugártela", él cree que "este no sería uno de esos porque en el fondo, paralizado, tenés más chances de subsistir".

Para el futuro cercano de la Argentina, Zuchovicki espera una "aceleración de la crisis" debido a que, en diciembre, gane el candidato que gane "va a tener que emitir alrededor de 3 billones de pesos" para saldar deudas.

"Este gobierno pudo cubrir parte [del déficit fiscal] emitiendo, pero ahora ya no podés emitir más, porque la gente ya no te acepta los pesos, no los quiere, se los saca de encima", repasó en diálogo con Radio Mitre.

Por este "reparto de plata", para Zuchovicki es "inevitable" una aceleración de la crisis, a lo que advirtió: "La pregunta es: ¿qué vas a hacer cuando te pase? porque te va a pasar".



"No estoy diciendo nada nuevo que la gente no sepa y que no se haya cubierto antes", señaló. Pese a este análisis, Zuchovicki destacó que hay una parte positiva: "El mercado siempre castiga los consensos, si estamos todos de acuerdo de que algo va a pasar, es porque ya pasó, porque nos cubrimos todos", consideró.

Por ende, cree que "después hay una luz de esperanza de que ese rebote sea más fuerte". Tras esto, el analista financiero se refirió al problema "de base" de la Argentina y compartió su perspectiva: ¿Qué dijo?

Qué necesita Argentina para salir de la crisis, según Claudio Zuchovicki

Consultado sobre las medidas que él tomaría en caso de tener que asesorar al próximo presidente, Claudio Zuchovicki volvió a reforzar un discurso que sostiene hace tiempo: "Hay que dar los incentivos".

El analista se refirió al "serio problema de credibilidad" de la Argentina y consideró que este elemento es "esencial" para comenzar a resolver la crisis nacional.

E ilustró: "¿Por qué las cosas valen lo que valen? por la poca credibilidad que tiene el que ejecuta hoy. Sí vos logras generar una base de credibilidad, se puede, y no es con anuncios", aseveró.

"Esto se resuelve fácil: mostrame que ya no tenés déficit fiscal, mostrame que sos responsable y que no gastás más de lo que te ingresa. Eso es ganar credibilidad, pero para eso necesitás tiempo", opinó.

Sin embargo, Zuchovicki duda de que la sociedad esté dispuesta a aplicar este plan de "credibilidad" y se pregunta si esta "vota planes o personas", a lo que el periodista Diego Leuco ilustró lo que el analista buscaba expresar: "No nos importa si es con emisión o con dinamita, pero queremos que sea rápido y fácil".

En cuanto a los próximos cinco meses, el especialista no cree que esto vaya a mejorar debido a "la capacidad de implementar del que gane". Y se explicó: "A cualquiera de los tres no les queda otra que es lo siguiente: el país está fundido, no tiene nada, y ¿de quién voy a depender? del sector privado".

Es por esto que, para cerrar, Zuchovicki señaló que "gane quien gane [las elecciones] los tres [Milei, Bullrich o Massa] van a ser pro sector privado porque no queda otra".