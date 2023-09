La advertencia de Melconian a Bullrich: "Patricia, tenés que..."

Carlos Melconian fue designado por Patricia Bullrich como su ministro de Economía en caso de ganar las elecciones presidenciales, pero ahora el economista advirtió a la candidata por la postura que tomó el Gobierno.

"Acabo de hablar con Melconian y me dijo: ‘Patricia, tenés que ponerte el cinturón porque el agujero que está dejando es cada vez más profundo'", reveló la candidata en declaraciones a LN+ sobre las medidas que se aplicaron luego de las PASO y la devaluación del 22%.



El Gobierno comenzó a implementar estas medidas que buscan recomponer los ingresos tras quedar tercero en las Primarias. Algo que desde la oposición, tanto JxC como Javier Milei, criticaron por la "imprudencia fiscal" que representa.

"Vamos a tener que ponernos los cinturones para agarrar el timón con mucha fuerza porque lo que está haciendo Massa está afuera de las cuentas que teníamos, el pozo es más profundo y cada vez lo cava más", aseguró Bullrich.



La respuesta de Bullrich a la posible ruptura de JxC

Dentro de la coalición opositora, que aparece tercera en las encuestas, se encuentra en disputa el apoyo para los posibles candidatos que queden primero y segundo. Desde el PRO tienen una mirada más cercana a Milei, mientras que algunas voces del radicalismo apuntan a acompañar a Sergio Massa.

Durante la entrevista Bullrich opinó también sobre la presencia de los gobernadores de la UCR en un acto del ministro y candidato: "Fue una reunión institucional que la armaron los gobernadores, el impulsor del plan de energía del norte grande fue Gerardo Morales. Se subió el ministro al anuncio y quiso hacer politiquería"

"Todo el país sabe que este pícaro se quiere apropiar del trabajo de los gobernadores. Y cuando hacen picardías, se las tenemos que decir en la cara", agregó en el reportaje que dio en medio de la campaña camino a octubre, donde Bullrich parece ser la que más cuesta arriba la tiene para conseguir votos.



La UCR vs. Macri: se profundiza la grieta y cruje Juntos por el Cambio

Por último, sobre Milei, la candidata sostuvo: "Tiene cada vez más rasgos de una persona que intenta la imposición como forma de acción política, quiere imponer a los periodistas, a la política, a los empresarios. Tiene rasgos autoritarios cada vez más claros y contundentes, no respeta la Constitución".



En este sentido, la exministra de Seguridad agregó que "Milei dice no se puede hacer cambios con los de siempre y va y se junta con Barrionuevo... ‘no lo voto nunca más'. Me dijo que iba a terminar con los Barrionuevo de la vida, hay una traición al propio votante, me sentiría defraudada si veo que Barrionuevo es el apoyo económico y político de Javier Milei".