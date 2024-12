Kicillof confirmó que participará de la cumbre del PJ en Moreno y dejó una advertencia al Gobierno por Aerolíneas

En un contexto de interna con La Cámpora y distanciado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof confirmó que irá a la reunión del Consejo del Partido Justicialista Bonaerense que conduce Máximo Kirchner.

"Hay una reunión del Consejo Justicialista de la Provincia, no soy consejero, nunca participé de esta etapa de ninguna reunión del consejo", señaló en su habitual conferencia de prensa de los lunes por la mañana.

No obstante, el mandatario agregó que "va a participar porque fue invitado públicamente" por el partido que conduce Máximo Kirchner junto con otros referentes principales.

El exdiputado nacional, vale recordar, convocó al encuentro para las 12, en la reserva municipal Los Robles, en Moreno. Allí están también invitados la expresidenta y el exministro de Economía, Sergio Massa.

Si bien confirmó su presencia, Kicillof aclaró que será breve ya que tiene a otros compromisos en su agenda.

"Al final de la semana pasada diagramamos un acto muy importante que es el de los cinco años de nuestro gobierno. Pero voy a hacer una pasada para estar ahí, para participar porque fui invitado", sostuvo.

Conflicto por Aerolíneas Argentinas

Durante la conferencia, Kicillof estuvo acompañado por representantes de la aerolínea de bandera y anticipó que, si Javier Milei decide avanzar en la venta del paquete accionario de la compañía o considera traspasarla a los empleados, la Provincia comenzará un diálogo con sectores estratégicos para intervenir.

"Si hay una intención de transferir, nosotros empezamos el camino de diálogo con los trabajadores y con gobernadores que la necesitan tanto", indicó.

En este sentido, el mandatario bonaerense fue tajante: "Si Milei quiere vender Aerolíneas, que sepa que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires la va a sostener".

"La patria no se vende. Nos dio un saldo positivo de u$s 2665 millones; o sea, la comparación de con o sin AA, a la Provincia le cuesta u$s 2665 millones. Además genera 81 mil empleos directos e indirectos", sentenció.

Sobre la posibilidad de que su administración avance con una compra de Aerolíneas, el gobernador no dio una respuesta contundente.

"Eso depende del gobierno nacional, que dijo que se la va a dar a los trabajadores, pero después todo es parafernalia. Es el gobierno nacional el que tiene que resolver, en caso de que tristemente decida, como hace en todos los planos, correrse de las responsabilidades. Estamos a la espera, pero preparándonos para una decisión que eventualmente tomará el gobierno".

Finalmente, aseguró que la provincia empieza a "evaluar los caminos porque no estamos en condiciones de que este gobierno destruya Aerolíneas Argentinas".

"No estamos en condiciones. No podemos atravesar de nuevo una estafa como la que ya hubo con AA. Estamos a la espera de que se decidan a gestionarla a favor de la sociedad y el pueblo, o si van a hacer otra cosa, impedir el desastre que quien hacer. La modalidad depende, según lo que resuelvan, la PBA tienen diferentes caminos", concluyó.