El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, definió la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva como “un enorme triunfo del pueblo brasileño y una derrota de Trump y Milei”. Al analizar el escenario posterior a las urnas, el mandatario bonaerense advirtió que este resultado marca un quiebre en la tendencia de avance de la ultraderecha en la región y proyectó un impacto directo en la Argentina de cara al próximo ciclo electoral.

“Fue un rechazo en el que influyó la motosierra de Milei, que pretende ser, incluso en otros países como España, un elemento de propaganda del sector de la ultraderecha para mostrarles que lo de Argentina es bárbaro, como que hay un éxito en esas políticas”, aseguró Kicillof en una entrevista con El Destape.

Al profundizar en las razones de la victoria de Lula, Kicillof destacó la capacidad del líder del PT para revertir un escenario adverso. “Tomó una serie de decisiones, cambios en la campaña, en su propia forma de hablar con la sociedad. La verdad que generaron una movilización impresionante que terminó dando vuelta una elección que parecía imposible”, señaló.

Axel Kicillof y Lula Da Silva

Para el mandatario provincial, el resultado reafirmó la autonomía del electorado brasileño al sostener que “no estaban condenados a tener un presidente de ultraderecha”.

En otro tramo de la charla, Kicillof advirtió sobre el drástico cambio de escenario que habría implicado una victoria de Flávio Bolsonaro: “Si Brasil se pintaba de ultraderecha, la situación de la Argentina a partir de las elecciones del año que viene era muy distinta. Indudablemente, es un hito importantísimo que representa un quiebre”.

El gobernador encuadró el triunfo de Lula como un revés estratégico para Washington. “Hubo un intento de injerencia muy fuerte en la campaña electoral. A través de Milei, pero a través del propio Trump, trataron de manipular, de influir con instrumentos muy poderosos y fracasaron”, subrayó.

Consultado sobre las lecciones que deja la campaña de Lula para el peronismo, Axel Kicillof destacó la determinación política del líder brasileño y su sintonía con las demandas sociales. “Lo que vimos en Lula es una voluntad arrasadora y una convicción. Un vínculo con su pueblo donde Lula decía: ‘Esto no le puede pasar a Brasil’, y Brasil comprendió que no había motosierra que le sirviera”, afirmó.

Asimismo, remarcó la falta de reconocimiento por parte del presidente argentino de los resultados electorales: “Milei es casi el único de los presidentes de Latinoamérica que todavía no reconoció el triunfo de Lula”, señaló.

Lula da Silva habló frente a sus partidarios tras su resonante victoria. .

Con el 99,83% de las mesas escrutadas, Lula se impuso con el 51,76% de los votos contra el 48,24% de Flávio Bolsonaro. De esta forma, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) consiguió este domingo la reelección para un cuarto mandato, después de gobernar entre 2003 y 2010 y regresar al poder en enero de 2023.

El resultado significó una remontada electoral para Lula, que había terminado segundo en la primera vuelta del 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los sufragios válidos, contra el 45,16% del actual presidente.

La jornada electoral estuvo atravesada por una decisión extraordinaria del Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenó extender hasta las 19 el horario de votación, inicialmente previsto hasta las 17, después de que ambas campañas presentaran reclamos por dificultades que afectaban el traslado de los ciudadanos a los centros electorales.