Más tensión por la planta de GNL: presión de diputados kirchneristas y los planes de Kicillof

La disputa por quedarse con la inversión más grande en la historia de la Argentina sigue subiendo la temperatura y el Gobierno no deja de dar la sensación de que mira con más cariño hacia la Patagonia que hacia Buenos Aires.

En agosto, y en medio de la definición sobre el destino de la planta de GNL que está en juego, el presidente Javier Milei visitará Vaca Muerta por primera vez , algo que para muchos es más que un viaje protocolar, y se parece más a un apoyo hacia la Patagonia , ya que la otra provincia que pelea por la inversión de Petronas e YPF es Río Negro -en la ciudad de Punta Colorada-.

Milei tiene previsto arribar a Neuquén junto al CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, el área Loma Campana, el bloque insignia que posee la petrolera bajo control estatal en Vaca Muerta, y uno de los principales campos de shale oil del país.

Más allá de las cuestiones políticas -se sabe que la relación de Milei con el gobernador bonaerense Axel Kicillof es mala , por lo que no le cae en gracia que se quede con semejante inversión-, desde el Gobierno también apuntan a cuestiones técnicas.

Por ejemplo, que Buenos Aires no adhirió al RIGI y es una de las cuestiones que se tomarán en cuenta a la hora de dar una definición. Marín dijo hace algunos días que eso hoy no saca definitivamente a la provincia -más precisamente a la ciudad de Bahía Blanca- de carrera, pero sí es un punto que llegado el momento de las definiciones debería estar cubierto .

De hecho, se especula con la posibilidad de que Kicillof finalmente acceda a la adhesión al RIGI, aunque posiblemente antes de que eso ocurra intentará tener una visión lo más clara posible respecto de por dónde irá la definición oficial.

Río Negro ya da por descontado su apoyo al régimen de incentivos que propone el oficialismo.

En medio de esto, un grupo de diputados kirchneristas identificados como "dialoguistas", comenzaron a meter presión para que la planta de GNL llegue al complejo portuario de Bahía Blanca.

La diputada radical Karina Banfi, oriunda de Bahia Blanca, presentó un proyecto de declaración para que esa inversión se concrete en la provincia de Buenos Aires, que fue acompañado por legisladores de Unión por la Patria, Pro, Hacemos, la Coalición Cívica y el Mid .

La iniciativa fue firmada además por los legisladores del Pro Cristian Ritondo y Silvia Lospennato; de Unión por la Patria Sergio Palazzo y Victoria Tolosa Paz, de Hacemos Margarita Stolbizer, Florencio Randazzo, Emilio Monzo y Nicolas Massot; del Mid Eduardo Falcone, de la UCR Fabio Quetglas.

Los legisladores piden al Gobierno Nacional que declare de interés el proyecto de construcción de la planta de licuefacción promovido por la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF) en el complejo portuario y logístico de la ciudad de Bahía Blanca , provincia de Buenos Aires.

También solicitan al Poder Ejecutivo que se efectuen "las gestiones pertinentes para potenciar esta instalación en el territorio bonaerense, aprovechando las ventajas existentes".

"La construcción de la planta de licuefacción en Bahía Blanca es un paso crucial para el desarrollo económico y productivo del sur bonaerense, y es necesario agotar todos los esfuerzos para asegurar esta inversión de gran importancia", señalan.

Los legisladores señalan que ese emprendimiento "proyectado para 2031, involucraría inversiones del orden de u$s 20.000 millones para GNL, u$s 20.000 millones para la perforación de nuevos pozos en Vaca Muerta y u$s 10.000 millones en infraestructura. Una vez terminado, se estima que generará alrededor de u$s 16.000 millones anuales en facturación por exportaciones de gas".

Agregan que la construcción de esta planta es "de suma importancia para la ciudad y la región ya que incluye la instalación de un gasoducto de 640 kilómetros entre Vaca Muerta y Bahía Blanca, así como obras en las instalaciones del Puerto de Bahía Blanca, como la ampliación del canal de acceso y la profundización del dragado"

Destacaron que habrá una "inversión de u$s 10.000 millones en su primera etapa y permitirá producir hasta 5 millones de toneladas/año de GNL. Esta fase inicial contempla la llegada de un barco ya construido, lo que facilitará el inicio de las exportaciones en el orden de los 6 mm3/d, mientras se avanza con las siguientes fases".