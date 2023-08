Juntos por Entre Ríos le ganó por siete puntos al oficialismo en Entre Ríos

El recuento definitivo de votos en Entre Ríos decretó que Juntos por el Cambio superó por más de siete puntos al peronismo en la categoría gobernador, y que Rogelio Frigerio se impuso en la interna del espacio opositor por 82% a 18%.

De esta manera, la provincia de la región Centro fue uno de los tres distritos, junto a la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, en los que ganó Juntos por el Cambio en las PASO realizadas el domingo pasado.

Fuentes cercanas a Frigerio realizaron un balance muy positivo de las elecciones realizadas en Entre Ríos. "En medio de un contexto nacional adverso, los entrerrianos confirmaron lo que anticiparon en las elecciones del 2021 y estamos en una posición competitiva de cara a octubre: el candidato a gobernador obtuvo casi 10 mil votos más que la sumatoria de sufragios de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en la categoría presidente", afirmaron.

"El oficialismo, que hace 20 años gobierna la provincia, jugó a fondo en estas elecciones y utilizó la estructura del gobernador, Gustavo Bordet; el aparato de las intendencias más grandes; internas convocantes en todos los distritos; y todos sus recursos para hacer unos comicios competitivos y apenas logró sacar 20.000 votos más que los que obtuvo Enrique Cresto en 2021, lo que demuestra que el espacio llegó a su techo", aseguraron desde el búnker de Frigerio.

El frente Juntos por el Entre Ríos obtuvo 326.345 votos (45,57%), superando ampliamente al oficialismo, que logró 274.477 votos (38,33%), es decir, una diferencia de 51.868 votos (7,2%).

Esta semana ambos dirigentes de Juntos por Entre Ríos compartirán la primera actividad de campaña. Según el análisis del entorno de Frigerio, aquellos que no votaron a Bahl el 13 de agosto pasado porque no lo conocen, como quienes perdieron y no se llevan nada (en el PJ no hay minoría), se sumarán a las filas del candidato de Juntos por el Cambio en las generales, principalmente en Concordia, Paraná y Concepción del Uruguay.

Entre Ríos es la décima provincia que gana Juntos por el Cambio a gobernador en el 2023 junto con San Luis, San Juan, Santa Cruz, Chubut, Jujuy, CABA, Mendoza, Chaco y Santa Fe, sumadas a Corrientes (en el 2021).