Más opositor, Juntos por el Cambio apunta a golpear al Gobierno donde más le duele

Decididos a alejarse de la discusión interna, por lo menos en público, Juntos por el Cambio (JxC) le puso proa a la presentación de sus propuestas con su programa de políticas sociales, las que llevaría adelante si gana las elecciones presidenciales en el 2023. Y no eligió cualquier lugar, sino el municipio de La Matanza, más precisamente un club del barrio de San Justo, a donde concurrirá la mesa nacional pero también los referentes territoriales.

"Aunque la fecha fue decidida mucho antes, el momento no podía ser mejor, no solo porque nos saca de la discusión interna, que tal mal cae en la población, sino porque la persistencia de la inflación y sus graves consecuencias en la vida cotidiana nos va a permitir dar un mensaje de futuro en medio de un presente que no muestra salidas", dijo a El Cronista uno de los organizadores.

Dentro del electorado opositor hubo repercusiones negativas tras la última reunión de mesa nacional, donde quedaron expuestas -quizás como nunca- las distintas estrategias de halcones y palomas . A pesar de que muchos resisten ser catalogados bajo esas categorías de aves ("es una simplificación que no suma", dicen), reconocen en los distintos espacios que exponer diferencias provoca un gran desconcierto entre los eventuales votantes que no beneficia a nadie.

Trascendió que circuló un informe de una destacada consultora que llegó a los celulares de los principales dirigentes de JxC con una notable caída en la imagen de todos los dirigentes, desde Mauricio Macri hasta Horacio Rodríguez Larreta, desde Patricia Bullrich hasta Facundo Manes. Lo insólito es que hasta Javier Milei cayó en la volteada.

"La oposición no está aprovechando la ventaja relativa de no estar gobernando. La crítica situación económico y social debería ser un activo que genere propuestas y no una excusa para diferenciarse de otro candidato del espacio", dice -palabras más, palabras menos- el paper que circuló alertando, básicamente, a abandonar el discurso interno y pasar a hablar "de los problemas que tiene la gente".

El encuentro en San Justo será abierto con un diagnóstico de la situación social elaborado por los think tanks de los cuatro partidos que integran la mesa nacional, la Fundación Pensar (PRO), la Fundación Alem (UCR), el Instituto Hannah Arendt (CC) y la Fundación Encuentro Federal (Peronismo Republicano).

Luego hablarán los referentes territoriales, que serían los concejales en el distrito como Héctor "Tito" Flores, Eduardo "Lalo" Creus, Mirta Ferreira y Guido Goluscio, un grupo al que seguramente se sumará el diputado nacional Alejandro Finocchiaro, quien incluso compitió por la intendencia en La Matanza en el 2019. El cierre estará a cargo de los dirigentes nacionales de la coalición, que tendrán cuatro minutos cada uno para exponer sus propuestas.

Hasta ahora están toda la mesa nacional confirmada. Incluso Mauricio Macri, que tenía pensado viajar el viernes a Qatar y Arabia Saudita, pero suspendió su viaje por una semana. Y también Gerardo Morales, que está en Barcelona participando de la Asamblea y Exposición Global de Hidrógeno Verde 2022, donde tiene previsto hablar de "El rol de la energía solar, iluminando el hidrógeno verde", donde expondrá la experiencia del Parque Solar de Cauchari que inauguró en octubre de 2019 en Jujuy, a 4200 metros sobre el nivel del mar.