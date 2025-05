Lospennato en el cierre de campaña: "Hubo una campaña complicada y poco limpia"

La candidata a legisladora por el PRO, Silvia Lospennato, hace su cierre de campaña este jueves en un acto realizado en el Club 17 de agosto, en Villa Pueyrredón, que cuenta con la participación de Mauricio Macri y toda la primera línea del partido.

El expresidente fue el primero en hablar y sostuvo que "el cambio que está en marcha en Argentina empezó acá (en la Ciudad)".

"Ordenando la economía no alcanza, hay que fortalecer las instituciones y recuperar el respeto por el otro", afirmó Macri en un mensaje que pareció dirigido a la Casa Rosada. Además, volvió a la carga contra La Libertad Avanza sobre la acusación de compra de dirigentes del PRO: "Quienes están acá no tienen precio".

Aseguró que el partido "está unido y de pie otra vez". Acto seguido, cargó contra Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: "La interna de 2023 fue muy dañina para nuestro espacio. Los dos candidatos se dejaron corromper por el ego y la ambición, pero ya no están".

Y sumó un contundente pedido a los vecinos de la Ciudad: "El domingo hay que ir a votar para cuidar lo que construimos juntos. Tenemos que ir a cuidar lo que construimos e ir a votar".

Finalmente, le dejó un mensaje a Lospennato: "Gracias por dejarme acompañarte en esta campaña. Fue un honor, y te han dado duro y cruelmente. Tuviste un debut a todo nivel, te pegaron mucho y solo por querer defender la verdad. Lo que no te mata te fortalece. Nunca dudé de que quien decía la verdad era vos".

Por su parte, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, llamó a movilizar el voto "amarillo" de cara a las elecciones del domingo. "Puede ganar cualquiera. Y esto se los digo no para que se desanimen, sino más bien para lo contrario", advirtió.

Defendió el rumbo económico de su gestión y lo diferenció de las propuestas de Leandro Santoro y Manuel Adorni con una fuerte definición: "Esta Ciudad no está con ganas de un salto al vacío. El porteño no se merece un salto al vacío, ni a los brazos de un kirchnerismo que como no sabe gestionar tiene un único objetivo: romper la Ciudad".

El alcalde porteño sostuvo en ese sentido que los porteños no están para "una motosierra que se puede llevar puesto todo". "El equilibrio fiscal no llegó a la Argentina de la mano de Milei, llegó de la mano de Mauricio Macri", subrayó.

El evento, que cuenta además con la presencia de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y otros dirigentes, finalizó con la palabra de Lospennato.

"Le voy a poner unos ovarios que ni les cuento", comenzó diciendo la diputada nacional ante los cánticos del público que clamaba ´el domingo cueste lo que cueste tenemos que ganar´.

Con agradecimiento a Mauricio Macri y al equipo de campaña del PRO, Lospennato reconoció que hubo "una campaña complicada y poco limpia". "Hay algunos que no saben hacer política limpiamente", lanzó.

"Pero no importa, porque esas campañas sucias no terminan dando resultados. Yo creo que a los argentinos, y sobre todo a los porteños, no se los engaña", expresó.

Hay expectativa por la respuesta a los recientes dichos de Javier Milei, quien el miércoles arremetió contra el espacio amarillo.

"No voy a perder el tiempo con los amarillos fracasados, que están peleando el cuarto lugar", apuntó el presidente durante el acto de cierre de campaña de Manuel Adorni.

La caída de Ficha Limpia en el Senado, iniciativa que tuvo a Lospennato como una de sus principales impulsoras, acrecentó las diferencias entre el oficialismo y el PRO, en medio de fuertes acusaciones cruzadas para frustrar la aprobación del proyecto.

"¿Hay un argentino que pueda creer que hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para sacar la ficha limpia? Es una mentira más, pero tan poco creíble que me suena a un argumento ridículo. No lo cree nadie" , respondió la actual diputada a El Cronista.

-Noticia en desarrollo.