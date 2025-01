Jubilados reciben la peor noticia | El Gobierno negará la jubilación a todos los que no cumplan el requisito máximo

Mientras la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúa el calendario de pagos para los jubilados y pensionados, el Gobierno informó que un grupo de adultos mayores no podrá acceder al sistema previsional por el fin de la moratoria.

El programa, con vigencia hasta marzo de 2025, permitía que quienes no cuenten con los 30 años de aportes compraran los periodos faltantes para acceder a una jubilación mínima.

Jubilados ANSES: ¿qué es la moratoria previsional y cómo funciona?

La moratoria previsional es un régimen especial que permitía a las personas que alcanzaron la edad suficiente acceder a la jubilación mínima sin contar con los 30 años de aportes necesarios.

El programa contemplaba un plan de cuotas en donde se compraban los periodos faltantes de hasta 2008, inclusive. Tenía como principal objetivo a las mujeres de 60 años, hombres de 65 años y trabajadores en actividad mayores de 50 años con menos de 20 años de aportes.

Jubilados ANSES: cuándo vence la moratoria previsional y cómo impacta en los adultos mayores

La moratoria previsional de ANSES vence en marzo de 2025 y desde el Gobierno de Javier Milei informaron que no la prorrogarán. Significa que quienes no cuenten con 30 años de aportes no podrán convertirse en jubilados.

Su derogación implica que los adultos mayores a 65 años que no cuenten con los aportes completos solo podrán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) y no tendrán derecho a la pensión por viudez.

Este haber contempla el 80% del haber previsional mínimo ($ 212.684 en enero 2025) que con el bono de $ 70.000 escala hasta los $ 282.684. También, contarán con una cobertura de salud completa garantizada por el PAMI.

Fecha de cobro ANSES: cuánto cobran los jubilados en enero

La fórmula de Movilidad señala que los haberes del pleno de los titulares de ANSES incrementarán mes a mes, según el último dato de inflación publicado por el INDEC.

En enero, los adultos mayores cobrarán con aumento de 2,4%, por lo que la jubilación mínima pasará de $ 259.624 a $ 265.855 y la máxima escalará hasta los $ 1.798.984.

Con el bono, nadie cobrará menos de $ 335.855.

Fecha de pago de ANSES: cuándo cobran los jubilados en enero

ANSES informó el calendario de pagos de enero para los jubilados y pensionados, el cual quedó de la siguiente manera:

Jubilados con ingresos mínimos

Documentos terminados en 0: jueves 9 de enero de 2025.

Documentos terminados en 1: viernes 10 de enero de 2025.

Documentos terminados en 2: lunes 13 de enero de 2025.

Documentos terminados en 3: martes 14 de enero de 2025.

Documentos terminados en 4: miércoles 15 de enero de 2025.

Documentos terminados en 5: jueves 16 de enero de 2025.

Documentos terminados en 6: viernes 17 de enero de 2025.

Documentos terminados en 7: lunes 20 de enero de 2025.

Documentos terminados en 8: martes 21 de enero de 2025.

Documentos terminados en 9: miércoles 22 de enero de 2025.

Jubilados con ingresos superiores