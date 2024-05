Jubilados ANSES: advierten que podrían recibir la mejor noticia en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará los haberes de junio con el aumento por movilidad. Sin embargo, un especialista remarcó que los jubilados podrán reclamar un reajuste al organismo previsional correspondiente a un cálculo mal realizado a través de un proceso judicial.



El Gobierno decretó que los incrementos para jubilaciones y pensiones se fijen en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y luego se sumaría la diferencia con el ajuste trimestral que determina la Ley de Movilidad. Sin embargo, como el monto fue inferior, no se pagará un adicional, sino que se mantendrá la suba basada en inflación del 8,8% en total.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el ajuste "resulta menor que la suma de los adelantos otorgados en el trimestre de abril a junio por la fórmula nueva, que fue superior en 12,43 puntos porcentuales, generando un incremento, en términos relativos, del 29,97% respecto de la anterior".

Jubilados ANSES: cuál es el reajuste que pueden reclamar

El Doctor Adrián Troccoli, en diálogo con el programa Lo Justo y Necesario de A24, señaló que jubilados y pensionados pueden reclamar distintas situaciones que implicarían un reajuste de sus haberes.

Cálculo del haber inicial

El especialista señaló que un primer problema por el cual los beneficiarios cobran menos de lo que deberían es que "no hay un índice de ajuste razonable". El abogado basó su argumentación en que el RIPTE, el índice que mide los salarios en la fórmula de movilidad no toma en cuenta los conceptos no remunerativos, pese a que todos los convenios colectivos de trabajo los consideran.

Los jubilados ANSES podrán reclamar un reajuste por 4 motivos a través de un juicio.

Haber máximo jubilatorio

El letrado remarcó que este valor de referencia solo debería existir en sede administrativa y que podría eliminarse mediante una instancia judicial, ya que el ex ministro de Economía Domingo Cavallo lo determinó en marzo de 1995 con un haber de u$s 3100 del momento y que, en la actualidad, apenas supera los u$s 1300.

Tareas insalubres

Sobre este adicional que pagan muchos empleos y que se basa en la labor que desempeña una persona y determina una edad jubilatoria más baja, el abogado indicó que, como la liquidación del haber inicial se hace con una prestación menor a la cual le correspondería si se jubila bajo el régimen general, se podría realizar un juicio por reajuste de haberes.

Pagos no remunerativos

Los adicionales no remunerativos que recibe un trabajador durante su vida laboral no se consideran en el cálculo del haber inicial. Troccoli señaló que esta decisión afecta el monto a percibir por el jubilado y por esta razón, podría judicializar la situación de los bonos ANSES que no alcancen al asignatario.

Fechas de pago ANSES: ¿cuándo cobran los jubilados en mayo 2024?

El organismo previsional modificó su esquema de pagos al unificar la fecha inicial de liquidación para pensionados y jubilados con la mínima. Sin embargo, los beneficiarios cobrarán según el número de finalización de su documento como cada mes.

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: jueves 9 de mayo.

Documentos terminados en 2 y 3: viernes 10 de mayo.

Documentos terminados en 4 y 5: lunes 13 de mayo.

Documentos terminados en 6 y 7: martes 14 de mayo.

Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 15 de mayo.

El calendario de pagos ANSES se modificó, ya que se unificó el inicio para jubilados y pensionados.

Jubilados con la mínima

Documentos terminados en 0: jueves 9 de mayo.

Documentos terminados en 1: viernes 10 de mayo.

Documentos terminados en 2: lunes 13 de mayo.

Documentos terminados en 3: martes 14 de mayo.

Documentos terminados en 4: miércoles 15 de mayo.

Documentos terminados en 5: jueves 16 de mayo.

Documentos terminados en 6: viernes 17 de mayo.

Documentos terminados en 7: lunes 20 de mayo.

Documentos terminados en 8: martes 21 de mayo.

Documentos terminados en 9: miércoles 22 de mayo.

Jubilados por encima de la mínima