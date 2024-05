Jubilaciones y moratoria: cuál es el sector más perjudicado con los cambios

Mientras el Senado avanza en el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal, que incluyen cambios en el sistema previsional , en Diputados se obtuvieron cinco dictámenes sobre cambios en la fórmula previsional.

A pesar de haber trabajado para alcanzar un dictamen con más apoyos, dadas las coincidencias, hubo cinco proyectos en los que la mayoría incluyen una actualización anual por RIPTE que otorgue la mitad de la diferencia del índice con la inflación. Además, plantean pisos que sean equivalentes a la canasta básica o superiores. Diputados de la Coalición Cívica, la UCR y Hacemos Coalición Federal pidieron tratar el proyecto en el recinto el próximo 4 de junio.

La Ley Bases, en su título IX prevé la eliminación de la Ley 27.705 que crea el régimen de pago de deuda previsional, conocido como moratoria, para que las personas que no alcanzaron a cumplir con los 30 años de aporte puedan cubrir parte de los aportes pendientes y acceder a la prestación previsional cuando corresponda.



El mismo título incluye también la creación de una Prestación de Retiro Proporcional para los que no hayan completado los aportes, al cual podrán acceder a partir de los 65 y será el equivalente a la Pensión Universal para Adultos Mayores, que representa el 80% del haber mínimo.



Cómo impacta eliminar la moratoria

El título encendió las alarmas sobre los potenciales afectados por esta medida, y en particular en cómo será el efecto sobre las mujeres. Zulema Palavecino, miembro de la agrupación Jubilados Insurgentes, expuso en una charla convocada por El Hormiguero y el centro cultural Vuela el Pez, que esta medida afectará a 7 de cada 10 hombres en edad de jubilarse y a 9 de cada 10 mujeres.

Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 250.000 mujeres de entre 60 y 64 no podrán jubilarse. Esto representa el 94% del total de la población femenina en condiciones de hacerlo.



Además, solo 1 de cada 10 personas de entre 60 y 64 años cumple con los 30 años de aportes, destacaron desde el CELS a partir de los análisis realizados en el marco de ‘La cocina de los cuidados' y su monitor que analiza los impactos de las principales medidas económicas.



Lucía de la Vega, coordinadora de la agenda transversal feminista del CELS, señaló que "si bien la quita de la moratoria afecta a hombres y mujeres, no podemos no destacar el efecto diferenciado sobre las mujeres, que son quienes se encargan de las tareas de cuidado, necesarias para la sostenibilidad de la vida, y que sin embargo no son reconocidos ni remunerados. Es una nueva quita de reconocimiento a las tareas de cuidados, ni que hablar de los cuidados comunitarios, donde son las cocineras, las cuidadoras de espacios de primera infancia a quienes se les quita este beneficio".

La quita de la moratoria además tendría mayor impacto sobre las mujeres ya que, del total de personas que accedieron a las jubilaciones a través de una moratoria, el 75% son mujeres, mientras que el 54% de las personas en el sistema previsional lo hicieron con este método.

Agravantes

Al efecto liso y llano de la quita de la moratoria se suma otra dimensión colateral, como lo es la eliminación del monotributo social, la informalidad y las tareas de cuidados.

Sobre un mundo laboral en el cual las mujeres detentan cuatro puntos porcentuales más de informalidad que los varones, Lucía Cirmi, economista y colaboradora del Monitor del CELS, agregó: "Los sectores donde más trabajamos son los más informales, por ejemplo en casas particulares el 70% es informal, las chances de tener una carrera informal son más altas".

En este caso se inserta la eliminación del monotributo social que encarecería significativamente el costo para una persona que desee permanecer en algún régimen laboral, ya que pasará de pagar $3.200 a más de $26.000. Un costo que podría traducirse en un vuelco hacia la informalidad y su consecuente reducción en los aportes.

Amas de casa, discapacitados y jubilados: ¿cómo solicitar la pensión no contributiva?

"Además de la informalidad se suma la interrupción del trabajo remunerado cuando ampliamos la familia. La mitad de las mujeres con niños menores de 3 años está en la "inactividad", es decir que no está generando ingresos, si está cuidando de forma no remunerada, eso se siente a la hora de analizar la totalidad de la carrera laboral, tanto en Argentina como en todo el mundo", agregó Cirmi.

Lucía Cavallero, socióloga y miembro de Ni Una Menos, destacó en el evento convocado por El Hormiguero que la situación se agrava cuando se analiza a las diversidades: "Cuando lo ves en el caso de una travesti trans, dificilmente haya tenido trabajo formal, salvo por los cupos. Viven de la economía popular y esta ley ataca a esta población en situación de precariedad. La reforma laboral extingue la posibilidad de llevar acciones legales contra los que no hagan aportes, da una moratoria a los empleadores y se la quita a las mujeres. No es modernizadora, no piensa en nuevas realidades, derrama informalidad.