Tras el fin de la moratoria previsional de 2023, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene un mecanismo denominado el Plan de Pago de Deuda Previsional (Ley 27.705).

Esta herramienta permite regularizar aportes faltantes a personas que están a menos de 10 años de alcanzar la edad jubilatoria. El régimen está dirigido a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de 55 a 64 que todavía no reúnen los 30 años de aportes exigidos para jubilarse.

Quiénes pueden beneficiarse de este Plan de Pago

El primer punto que deben asimilar quienes proyectan su jubilación es que ya no existe el beneficio de jubilarse sin reunir los 30 años exigidos y cancelar la deuda mediante cuotas mensuales deducidas del propio sueldo jubilatorio.

“Quedó desactivada, para aquellos casos que tienen muy pocos o ningún aporte, la posibilidad de jubilarse y que te vayan descontando por mes la moratoria del mismo sueldo. Sin embargo, permanece vigente la disposición que permite comprar una gran cantidad de aportes antes de llegar a la edad jubilatoria”, explica Carmen Losardo, abogada del estudio jurídico Márquez Losardo, a El Cronista.

Quienes ya cumplieron la edad para jubilarse cuentan con otra alternativa: la moratoria de la Ley 24.476. Foto: archivo.

Esta distinción es clave: para los casos que necesitan comprar una gran cantidad de aportes, el sistema ofrece la posibilidad de sanear el faltante en la historia laboral únicamente mientras no se haya cumplido la edad jubilatoria.

Quienes ya cumplieron la edad para jubilarse cuentan con otra alternativa: la moratoria de la Ley 24.476, que permite regularizar aportes hasta septiembre de 1993.

Cómo funciona el plan de pago para trabajadores en actividad

La herramienta legal vigente (Ley 27.705) funciona como una ventana de regularización voluntaria para quienes aún están en etapa activa y saben que no llegarán a los 30 años de servicios.

El interesado debe acreditar la residencia en el país y que los períodos que pretende “comprar” no coincidan con empleos en blanco ya registrados.

Es clave mencionar que cada mes de aporte se cancela a través de la Unidad de Pago de Deuda Previsional (UPDP). A mayo de 2026, el valor de cada mes es de $ 37.142,52.

¿Quiénes pueden acceder y cuáles son las condiciones?

Mujeres de 50 a 59 años

Hombres de 55 a 64 años

Personas que estén a 10 años o menos de jubilarse

Trabajadores que necesiten regularizar años sin aportes

Se pueden completar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012. Esta fecha es fundamental, ya que permite cubrir baches de aportes mucho más recientes que otros regímenes.

Sigue vigente un beneficio exclusivo para las mujeres: el cómputo de un año de servicio por cada hijo. Foto: Magnific. Fuente: Shutterstock Lopolo

Beneficio exclusivo para las mujeres por tareas de cuidado

Sigue vigente un beneficio exclusivo para las mujeres: el cómputo de un año de servicio por cada hijo (y dos años en caso de adopción o hijos con discapacidad).

Esto reduce directamente la cantidad de años que la trabajadora necesita aportar o comprar a través del programa para cancelar la deuda previsional.

Cómo verificar tus aportes y tramitar la jubilación en ANSES

Para iniciar el proceso, el primer paso es ingresar a la plataforma Mi ANSES:

Consultar el apartado “Historial Laboral”. En esta sección se detallan todos los aportes registrados y es fundamental para identificar posibles períodos trabajados que no hayan sido cargados correctamente en el sistema oficial.

Una vez realizada la verificación, el interesado deberá solicitar un turno para atención presencial en una oficina de ANSES.

Allí, un asesor le informará con exactitud cuántos años de aportes le restan, el monto de la deuda previsional acumulada y si cumple con los requisitos para acceder al plan de pago de deuda previsional (moratoria).

PUAM: la alternativa para quienes no llegan a los 30 años de aportes

Para aquellos que no alcanzan el mínimo de aportes exigido por ley, el sistema de seguridad social en 2026 contempla la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Este beneficio garantiza un ingreso equivalente al 80% de la jubilación mínima, aunque los especialistas advierten que existen condiciones específicas y restricciones que el beneficiario debe conocer antes de solicitarla.