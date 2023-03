Tras la derrota del 2019, cuando acompañó a Roberto Lavagna como candidato a Vicepresidente, Juan Manuel Urtubey se hizo a un lado. No ocupó cargos ni volvió a postularse pero ofició de anfitrión y asador en encuentros con Juan Schiaretti, Rogelio Frigerio, Graciela Camaño, Emilio Monzó, entre otros dirigentes, en la búsqueda de una opción política antigrieta.

Schiaretti empezó a mostrarse más. Y acaba de aparecer avisos con el sello del exgobernador y el lema "Hagamos del País que dejaron el País que queremos".

-¿Lanzan un frente electoral? ¿Qué es "Hagamos un país"?

-Advertimos la necesidad de generar un espacio para muchísimos argentinos que creen que nuestro país tiene futuro y que no necesariamente tienen que quedarse en la postración de elegir entre dos modelos que han fracasado. Este espacio busca una agenda distinta , un país distinto donde la prioridad no esté en la discusión política sino en cómo apuntalamos el desarrollo productivo de la Argentina, como generamos condiciones para que el salario recupere su poder adquisitivo.

-¿No hay demasiados precandidatos? ¿Argentina va a una elección como la del 2003 con pocos votos para tanta oferta?

-Para mí se va a un lugar así. Pero ¿qué ofrecen Juntos por el Cambio o también Javier Milei? Lo único que tienen para ofrecer es ajuste. Plantean la necesidad del ajuste como política pública. El Gobierno no lo dice pero lo ejecuta a través del 100% de inflación, están ajustando a la gente. Nosotros creemos que Argentina tiene que crecer para ordenarse, no ajustar para crecer. La gente ya no da más.

-¿Cómo se crece, cómo se paga al FMI y se baja la inflación?

-Creciendo va a haber menos inflación. Generando más bienes y servicios la presión empieza a tender hacia la baja. Argentina tiene que crecer a un 7% anual y el gasto público tiene que crecer al 5. Hay que terminar con el Estado como máquina de impedir el desarrollo. Hoy el Estado es más un obstáculo que un acelerador del crecimiento.

-Cuando pide bajar el gasto público ¿se refiere a planes sociales, a jubilaciones?

-Me refiero a que el Estado tiene que ser un acelerador del crecimiento en lugar de ser un obstáculo. ¿Cómo? Bajando los impuestos, bajando las cargas sociales, generando condiciones para que la Argentina sea previsible y podamos volver al mercado de capitales . Reglas de juego básicas. Tanto este gobierno como el anterior las han roto. ¿Por qué tengo que creer que los mismos que generaron el problema van a traer la solución?

-¿La fórmula puede ser Juan Schiaretti-Juan Manuel Urtubey? ¿O a la inversa?

-No queremos discutir sobre cuestiones de poder. Queremos discutir una agenda de prioridades. Las candidaturas las vamos a resolver a través de las primarias.

-¿Qué volumen tiene eso? Porque ya intentaron en 2019 y Florencio Randazzo en Provincia y no les fue bien.

-Si empezamos con la construcción electoral estamos poniendo el carro adelante del caballo. Lo primero que tenemos que tener es una idea común. De a poco empezarán a acompañar. La acumulación de dirigentes no garantiza volumen político ni resultado electoral.

Promoción del nuevo espacio de Juan Manuel Urtubey y el gobernador Schiaretti

-Pero sí será precandidato...



-Si. Tengo voluntad pero no desde la lógica de poder per se. Para construir esa nueva agenda tenemos que poner el cuerpo. No se arregla con políticos discutiendo cargos. Se arregla con políticos discutiendo propuestas, un modelo de país distinto. Hasta ahora venimos escuchando discusiones de poder nada más.

-¿Cambia el espacio si Juan Schiaretti se lanza como precandidato? Hasta ahora jugó sólo en la elección provincial y esta semana no respondió si será o no será...

-Para nosotros es importantísimo. Queremos que haya varios precandidatos, tres o cuatro. Queremos crecer desde la diversidad de dirigentes. No tenemos que seguir construyendo personalismos, como el macrismo y el kirchnerismo .

-¿Es un riesgo para la política el crecimiento de Javier Milei?

-Yo veo que es interesante que la gente tenga multiplicidad de ofertas. Es un error grosero pretender vivir el ballottage o segunda vuelta en las Primarias. Tampoco en la general. Hay que evitar caer en la ansiedad de jugar el ballottage en agosto. Primero se tienen que ordenar las fuerzas políticas. Estamos trabajando para ser una de las opciones que vayan a la segunda vuelta en noviembre.

-Cristina Kirchner hablaba del peligro de la fragmentación, ¿no coincide? ¿No es peligroso que haya candidatos con menos de un cuarto de los votos, un Congreso atomizado y la posibilidad de que gane una minoría?



-Es peligroso para aquellos que tienen la mirada en donde el ejercicio del poder es el único convocante. Nosotros creemos que el ejercicio del poder se da desde los acuerdos, no desde la imposición. Nadie va a poder pasar por arriba de las instituciones. El problema de la Argentina, del macrismo y del kirchnerismo, es que hemos tenido y tenemos dirigentes que parecieran más importantes que las instituciones . Para ellos sí es un peligro. La fortaleza de la institucionalidad argentina está en esa fragmentación, en la necesidad de acuerdos.

-¿Hablan ya con dirigentes del Frente de Todos? Ya vimos que hablan con algunos de Juntos por el Cambio...

-Lo venimos haciendo desde hace tiempo. Algunas de esas reuniones han tenido estado público. No es la cosa naif de llevarse bien y no pelearse. No significa unanimidad, pero tenemos que ordenar los disensos.

-¿Hay temas en los que se pueden poner de acuerdo?

-Es inevitable. Lo vamos a lograr cuando empecemos a discutir ideas y no personas. Los que construyeron sobre la base de ser enemigo del otro no pueden construir. Hay que terminar con esa lógica.

-¿Eso quiere decir que cambia el mapa si Mauricio Macri y Cristina Kirchner no son candidatos?



-Creo que el mapa político cambia porque hay 100% de inflación y 50% de pobreza. La gente se hartó de los gobiernos que sistemáticamente le joden la vida a la gente. Gran parte de los trabajadores, aún registrados, se rompen el lomo trabajando y no llegan a superar la línea de la pobreza. Es una Argentina en donde la gente va a buscar un cambio profundo, no maquillaje, no alternancia de poder.

-Insisto. ¿Si Macri no estuviera o Cristina no estuviera podrían hacer un frente electoral con algunos de sus espacios?

-La pregunta es porqué. Una de esas fuerzas está fracasando ahora y la otra fracasó hace tres años. Por qué hoy vamos a creer que van a hacer algo distinto. Ellos dos tienen algo en común, los dos lo único que le traen a la Argentina es ajuste y sufrimiento.

-¿Hay que revisar el acuerdo con el FMI para evitar el ajuste?

Obviamente. Lo primero que hay que hacer es construir un modelo de país. El problema es que si el modelo es el acuerdo para ir a pedir plata sistemáticamente, cada trimestre o cada cuatrimestre no tenés rumbo. Hay que apuntalar a los sectores que nos van a generar crecimiento de exportaciones, complejo agroalimentario, economía del conocimiento, generación de energía, minería sustentable, la logística que eso requiere... Eso requiere organización y pautas de financiamiento. Sobre eso nos sentamos y discutimos con el Fondo Monetario, con el banco de la esquina, con aquellos que quieran invertir en Argentina.

-¿Hay que hacer una reforma laboral y previsional?

-No hay que cambiar las normas todos los días. Porque cuando tenés esta inestabilidad estás perdido. Hay que bajar impuestos y simplificar el sistema. No podés tener más de 170 impuestos. Genera anomia, ineficiencia y una complicación gigantesca para el que paga impuestos. Y hay que alentar la generación del trabajo registrado.

-¿Y cómo?

-Hay que bajar la conflictividad con herramientas como convenios colectivos que trabajan con esa lógica y generar mecanismos de inclusión para los que están afuera sin tocar derechos adquiridos. La flexibilización laboral plantea algo falaz, se necesita inclusión al mercado registrado de los que están afuera . El problema no son los que están adentro. Y hay que ser realista. Por ahí es más espectacular hablar de dolarizar la economía, es un disparate. Te quedás sin herramientas, sin la herramienta central de política económica.

-Lo mismo dijo Cristina Kirchner, ahí coinciden.

-Totalmente. Coincido con ser argentino. Tenés que tener moneda. Lo que tenemos que discutir es qué moneda.

-¿Cómo ve al gobierno de acá a diciembre?

-La gente no confía en este gobierno ni en el anterior, está claro.

-¿Y a Massa? ¿Cree que hace esfuerzos como señalan muchos en el oficialismo?

-Me parece bien que haga todos los esfuerzos del mundo, pero es el ministro de Economía de un gobierno que tiene 100% de inflación. No dudo de las buenas intenciones, pero las cosas no están saliendo como está planteando.