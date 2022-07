Juan Grabois: "No sé que hago en el Frente de Todos"

Juan Grabois, dirigente social del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), criticó nuevamente a la gestión del presidente Alberto Fernández e indicó que está "a punto de irse" de la coalición oficialista: "No sé qué hago en el Frente de Todos", remarcó.

Para el también referente del Frente Patria Grande, la vicepresidenta Cristina Kirchner eligió "un mal presidente", razón por la que se muestra "tremendamente decepcionado" con la gestión actual: "La desilusión es muy grande", indicó en diálogo con LN+.

"Cristina me dijo que estamos en riesgo de hiperinflación", contó Juan Grabois

"Cristina nos declaró la guerra": la dura respuesta de Luis D'Elia, Juan Grabois y otros referentes sociales



Así, Grabois puso sobre la mesa la posibilidad de que la organización social que comanda rompa con el oficialismo al cual pertenece: "Si esto sigue así, dentro del marco de la Coalición yo mucho que hacer no tengo", consignó.

En este sentido, indicó que la única forma de conciliar su postura con la del Gobierno sería conformando "un núcleo dentro de la coalición que plantee fuertemente que esta política fue equivocada desde el principio y que el motivo de sostener la unidad es evitar una vuelta de los sectores más duros del neoliberalisno, pero plantando una alternativa política a Alberto Fernández".

"La coalición no está funcionando. Es un proyecto fallido de todo el conjunto", asumió Grabois, remarcando que, pese a que la responsabilidad es compartida, también hay roles que se diferencian: "El Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad superior", ejemplificó.



En línea con esta mismo discurso, Juan Grabois también dialogó con C5N, donde volvió a criticar al Presidente por "estar en un termo con sus cinco amigos de la Capital Federal".

"Solamente salieron de la General Paz para ir a Ezeiza a tomarse un avión a Estados Unidos, no conocen el barrio. Tienen que reaccionar", chicaneó el titular del MTE para indicar que el Presidente se muestra lejos de la gente.



Presión callejera a Batakis para que acepte el Salario Básico Universal



Salario básico universal: el nuevo caballo de batalla kirchnerista que le marca la cancha a Batakis



"Para mí es un tipo personalmente íntegro, pero jorobó a la Argentina más que algunos corruptos por su matriz ideológica", consideró Grabois, indicando que el problema del Presidente es que no "proteje los intereses de los trabajadores, los asalariados, los jubilados y los informalizados", sino de los grandes centros de poder.

"En una coalición muy tensionada a los que intentamos, humildemente y con errores, expresar los intereses de ciertos sectores castigados por la crisis, nos pone en una situación en la que no podemos dar tregua: hasta que no haya medidas sociales contundentes, yo no doy tregua", se impuso el referente social respecto a su posición dentro del Frente de Todos.



En este sentido, insistió sobre la aplicación del Salario Básico Universal, un nuevo pedido con el que ciertos sectores están presionando a la ministra de Economía entrante, Silvina Batakis: "Plata hay, mucha y mal gastada", señaló Grabois en defensa del proyecto que busca pagarle a todos los mayores de 18 años un ingreso básico por encima de la línea de indigencia.

Respecto a esto, criticó los dichos de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, al indicar que no hay dinero para aplicar el Salario Básico Universal: "Hizo cuentas muy rápidas y mágicamente dijo que no se podía implementar", marcó Grabois.

Finalmente, volvió a criticar la asunción de Batakis al frente del Ministerio de Economía y su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un punto que Grabois le critica también al Presidente y le marcaba al exministro Martín Guzmán.

"El pueblo no tiene más tiempo y mucho menos para escuchar a la nueva ministro diciendo que está todo bien con el FMI", remarcó. Y concluyó: "La ministra tiene que salir a decir 'yo no voy a hacer sufrir a mi pueblo, yo no voy a pagar nada a costa del hambre de la gente'. No puede decir está todo bien y no decir una sola medida social", cerró.