José Luis Espert contra el acuerdo con el FMI: "El ajuste lo va a hacer el sector privado con tarifazos e impuestazos"

El diputado por Avanza Libertad José Luis Espert se pronunció en el Congreso sobre el proyecto de ley sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional diciendo que "en el programa con el FMI no hay ninguna baja del gasto público, solamente el ajuste lo va a ser el sector privado con tarifazos e impuestazos".

Sus declaraciones fueron ayer en el marco de la primera jornada de estudio en las comisiones de Presupuesto y Hacienda en la Cámara baja, debate que continúa hoy.



En ese debate, Espert anticipó que " no hay ninguna necesidad de entrar en default con el FMI si este programa económico no es sancionado por ley. Anticipo nuestro voto negativo a este proyecto".

Y opinó que "en este programa no hay ninguna baja de gasto público , no hay duplicaciones de ministerios que se eliminen, no se cierran empresas públicas deficitarias, no se echan ñoquis, transa y chantas del Estado".

"Solamente el ajuste lo va a hacer el comerciante, el industrial, el laburante del sector privado, pagando más bienes personales o con un apriete que no sé cuál es de parte de la administración tributaria", desafió.