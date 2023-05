Jorge Asís y el elogio menos pensado para Javier Milei: "Es saludable"

Luego de las elecciones provinciales de este domingo en Tierra del Fuego, La Pampa y Salta, con triunfos que le dan aire al Gobierno Nacional, el analista político Jorge Asís compartió su análisis y aseveró que las próximas elecciones a presidente serán "tóxicas".

Para el especialista, las definiciones electorales que le dieron la reelección a Gustavo Sáenz en Salta, a Sergio Zillioto en La Pampa y a Gustavo Mellela en Tierra del Fuego "muestran la disonancia de la problemática en las provincias y en CABA".

Esto se debe a que "no viene desde las provincias ningún gran proyecto nacional, sino que piensan en un proyecto nacional aquellos que ya no tienen reelección en su lugar". Y agregó: "También, se ve que si ganan los oficialismos es porque se está mejor que en la propia capital. Nadie se quiere hacer cargo del conurbano".

Por qué las elecciones 2023 serán "tóxicas" y cuál es el rol de Javier Milei

Para Jorge Asís, las elecciones de este año para la presidencia y las PASO posteriores, que se llevarán a cabo el 13 de agosto, muestran tendencias "tóxicas" dado que "hay dos coaliciones absolutamente rotas".

En este contexto, para el analista quién "anima las elecciones" es el precandidato liberal Javier Milei, a quién Asís considera "saludable" para la política argentina "porque pone todo en cuestionamiento" y "marca la pobreza discursiva" tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio.

Para Asís, quién "anima las elecciones" es el precandidato liberal Javier Milei.

Sin embargo, pese a que cree esto, el especialista le daría al candidato de La Libertad Avanza "un trimestre más para normalizar mejor su propuesta y su estructura política", la cual aún no tiene bien armada.

Para Asís, la figura de Milei afecta a los principales espacios políticos actuales dado que "taladró a Juntos por el Cambio y pone en estado de sospecha a los muchachos del Frente de Todos".

En primer lugar, el analista cree que cada vez que el diputado liberal elogia al expresidente Mauricio Macri lo que hace es romper a la coalición opositora: "Genera la ruptura entre la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el PRO", repasó.

Asís cree que hoy "Macri parece un discípulo de Milei cuando habla", mientras que la precandidata a presidenta del PRO, Patricia Bullrich, compite de forma directa por el electorado de Milei debido a similitudes ideológicas: "La competencia de Milei es fundamentalmente con Patricia Bullrich", remarcó.

Milei incluso reveló en diferentes oportunidades que le ofreció tanto a Bullrich como al expresidente trabajar en conjunto, pero este se niega a abandonar su espacio liberal y unirse a la coalición, por lo que los referentes del PRO deberían sumarse a su partido.

Este economista que ingresó a la política como outsider y que hoy atrae por sus ideas de derecha por fuera de la política tradicional, "inquieta a los empresarios más que Nicolás del Caño y que la doctora [Cristina Kirchner]", cree Asís.

"Todo es una suma de fragmentos y hasta me parece saludable, porque no se puede unir fuerzas con el objetivo de ganar la elección. Prefiero que se peleen en campaña electoral y no cuando se gobierna", cerró al respecto el analista.