Javier Milei: "Pedro Sánchez trabaja alineado con el kirchnerismo para sabotear nuestro gobierno"

Tras su regreso de España, el presidente Javier Milei volvió a arremeter con dureza contra el presidente de ese país, Pedro Sánchez, provocando un nuevo capítulo en las tensas relaciones diplomáticas entre ambos estados.

En una entrevista concedida al canal TN, el mandatario argentino no escatimó en críticas hacia su homólogo español, acusándolo de no haberlo felicitado tras su asunción al cargo. "Desde que asumí nunca me llamó para felicitarme," reiteró.

Milei acusó a Sánchez de actuar con "cobardía", al enviar a mujeres de su espacio político para atacarlo. "¿Qué hizo el cobarde de Sánchez?, se metió abajo de la pollera de las mujeres y me mandó a agredir por las distintas mujeres del espacio," afirmó.

Según Milei, esta estrategia tenía como objetivo provocarlo para luego acusarlo de misoginia. "Dado que uno de sus asesores es Alberto Fernández, ¿saben cómo lo vi venir?, dije ‘están buscando este tipo de provocación para acusarme de misógino' ," explicó.

El Presidente también vinculó estos ataques con el kirchnerismo en Argentina, sugiriendo una coordinación entre Sánchez y el expresidente Alberto Fernández para desestabilizar su gobierno. "Esta situación está promovida desde el kirchnerismo desde acá, justamente para armar revuelos acá en Argentina," sostuvo Milei, añadiendo que esto era parte de un complot más amplio. "Todo esto que se generó lo promueve el kirchnerismo, está coordinado con el kirchnerismo, no tengas ninguna duda."

En un giro aún más personal, Milei sugirió que sus comentarios habían sido malinterpretados y utilizados para desviar la atención de problemas internos en España, mencionando a la esposa de Sánchez en el proceso.

"Durante el discurso, me salgo de la letra y cuando yo tenía escrito ´atornillado´ ahí dije, ‘ no sea cosa que tenés una mujer involucrada en causa de corrupción que te ensucia y te tomas cinco días," comentó, defendiendo que no había mencionado explícitamente a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, pero que el propio presidente español se había incriminado al reaccionar.

Begoña Gómez.

Milei no se detuvo ahí, sino que cuestionó la integridad de la pareja presidencial española, acusando a la esposa de Sánchez de tráfico de influencias y a Sánchez de utilizar su posición de poder de manera totalitaria. "Que el señor Sánchez en su diatriba utiliza el Estado ¿acaso él y la mujer son el Estado? ¿Eso no es más totalitario?, eso es bien totalitario, o sea, ¿él es el dueño del Estado?," declaró.

Milei aseguró que estas tensiones no afectarán la relación entre los pueblos de ambos países, destacando la fortaleza del vínculo entre Argentina y España. "La relación no la construyen los mandatarios. La relación la construye la gente. Entonces, nosotros hemos recibido un montón de indignación de España. Ese vínculo vos no lo vas a poder romper nunca," enfatizó Milei.

Finalmente, Milei acusó a Sánchez de utilizar esta polémica con fines políticos internos, señalando que el presidente español buscaba polarizar y distraer de sus propios problemas en España. "Él lo está usando políticamente, porque tiene problemas en España, y porque necesita polarizar, y busca esta forma de polarizar, y al mismo tiempo trabaja alineado con el kirchnerismo para tratar de sabotear nuestro gobierno," concluyó.

Pese a todo este problema, Milei confirmó hoy que volverá a viajar a España en junio, en este caso para recibir una distinción de parte del Instituto Juan de Mariana, el 21 de junio, por ser el "primer presidente libertario de la historia" de la Argentina.