Javier Milei hizo un anuncio clave para los que adhirieron: "Trabajamos arduamente para lograrlo"

La etapa 1 del blanqueo de capitales llega a sus días finales tras la última extensión, y el presidente Javier Milei confirmó un rumor que involucra a todos aquellos que se hayan sumado al régimen de exteriorización de activos.

El presidente respondió a un tuit del periodista Lucas Morando en donde confirmó que el Gobierno está trabajando para borrar las bases de datos de los que blanquearon, con el objetivo de impedir que se use en el futuro esa información para nuevos impuestos.

"Estamos trabajando arduamente en ello" aseguró el jefe de Estado, en respuesta al tuit del periodista.

El Gobierno extendió la fase 1 del blanqueo, que es un éxito

Sobre el cierre de la "Etapa 1" del Régimen de Regularización de Activos, y tras una primera prórroga, el ministro de Economía, Luis Caputo comunicó la extensión del blanqueo por una semana más: hasta el viernes que viene 8 de noviembre, inclusive .

"Debido a algunos problemas informáticos y administrativos con respecto a la transferencia desde el exterior del pago del impuesto", escribió el ministro en su cuenta de X sobre el cierre de la primera extensión que vencía este jueves 31 de octubre .

El vocero Manuel Adorni confirmó en una conferencia de prensa que ya se blanquearon U$S 18.000 millones solo de dólares en efectivo, que durante años estuvieron en "el colchón" de los argentinos.

Esto se debió a que en esta etapa quienes desearan adherir podían blanquear hasta U$S 100.000 en efectivo sin ningún tipo de penalidad.

Un indicio que hace semanas señala el éxito del blanqueo es el aumento en los depósitos en dólares de los bancos, casi récord.

Es que, actualmente, el stock total se encuentra en u$s 31.634 millones, u$s 237 millones por arriba del máximo alcanzado el pasado 30 de septiembre y a menos de u$s 1000 millones de superar el récord histórico del 9 de agosto de 2019, cuando alcanzó los u$s 32.492 durante la gestión de Mauricio Macri.