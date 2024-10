Termina el blanqueo: este jueves cierra la primera etapa y ya no se podrá regularizar más efectivo

Este jueves 31 de octubre cierra la primera etapa del blanqueo de capitales aprobado por el Gobierno dentro del paquete fiscal, un Régimen de Regularización de Activos que resultó incluso más exitoso de lo que esperaban tanto Javier Milei y Luis Caputo como los especialistas del rubro.

Cabe señalar que el blanqueo se mantendrá abierto hasta el año entrante, dado que este jueves únicamente cierra la Etapa 1 del Régimen. Sin embargo, esta resulta la más atractiva, ya que ofrece la alícuota más baja y un diferencial clave: únicamente durante este período se habilitó la opción de regularizar dinero en efectivo -el famoso "dólar colchón"- sin ningún tipo de multa hasta los u$s 100.000.

Así, a partir de este viernes 2 de noviembre y hasta fines de enero 2025 se mantendrá abierta la Etapa 2 del blanqueo, la cual cobra una alícuota del 10% sobre el total de los bienes y capitales regularizados de más de u$s 100.000, a diferencia del 5% de la Etapa 1, cuya fecha de cierre se prorrogó un mes hasta este jueves.

Cierra la primera etapa del blanqueo: sus resultados y el impacto en las reservas

Aunque aún no hay datos oficiales sobre el saldo final del primer tramo del blanqueo, se espera que este jueves se conozcan números alentadores para el Gobierno: los cálculos estiman que se regularizaron alrededor de u$s 40.000 millones , entre u$s 14.000 en efectivo más lo proveniente de bienes y cuentas en el exterior no declaradas.

Por lo pronto, un indicio del éxito del blanqueo es el aumento en los depósitos en dólares de los bancos, casi récord.

Es que, actualmente, el stock total se encuentra en u$s 31.634 millones, u$s 237 millones por arriba del máximo alcanzado el pasado 30 de septiembre y a menos de u$s 1000 millones de superar el récord histórico del 9 de agosto de 2019, cuando alcanzó los u$s 32.492 durante la gestión de Mauricio Macri.

Sin embargo, las estimaciones prevén que se supere pronto este récord, un punto clave para las reservas del Banco Central: es que, a través de los encajes, la entidad podrá seguir inflando sus reservas brutas.

Esto mismo apuntaron desde la consultora LCG, la cual observa una suba en las reservas impulsada por el aumento en encajes de los bancos, los cuales lentamente parecen estar llevando al BCRA parte de los depósitos en dólares provenientes del blanqueo, previendo que sus clientes no los retirarán.

Además, por el bajo nivel de retiro de los bancos del dinero blanqueado -casi un 90% de quienes ingresaron al régimen al día de hoy optan por mantener el dinero en el sistema financiero- los bancos potencian sus préstamos en dólares, lo cual también debería aumentar las reservas netas (aún negativas) del BCRA.

Este escenario de acumulación de reservas gracias al blanqueo fue esencial para que el Riesgo País perforara la barrera de los 1000 puntos en las últimas jornadas, un indicador esencial en la confianza al Gobierno.

Además, a raíz de la opción de invertir en distintos activos hasta el 31 de diciembre del 2025 a quienes ingresaron más de u$s 100.000 al régimen a cambio de no pagar la alícuota del 5%, parte de los dólares ingresados a los bancos se volcaron a la compra de bonos soberanos -una de las opciones habilitadas por el Gobierno- por lo que esto impulsó la mejora de la deuda local.

A partir de noviembre, este escenario puede cambiar, ya que quienes regularizaron menos de u$s 100.000 ya pueden sacar su dinero del sistema sin tener que pagar. Aunque la opción de retiro para este grupo está habilitada desde fines de septiembre, hacer uso de esta implicaba no poder regularizar más dinero en el régimen.

Ahora, con el cierre de la Etapa 1, resta ver si los depósitos en dólares seguirán creciendo pese a la alícuota más elevada, se mantendrán estables o incluso caerán con el retiro de dinero de quienes blanquearon menos de u$s 100.000.