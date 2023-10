Milei disparó contra los radicales y le hizo la peor acusación a Alfonsín

Javier Milei se prepara para la segunda vuelta electoral el próximo 19 de noviembre y para eso salió en un raid mediático, luego de su alianza con Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Tras la entrevista con el periodista Esteban Trebucq en A24, ahora va a La Nación Más a tener un mano a mano con Luis Majul, en donde disparó munición gruesa contra los radicales y especialmente acusó de Alfonsín de "voltear" a Fernando De la Rua.

La acusación contra Alfonsín de derrocar a su correligionario seguramente encenderá más la ya caliente relación con la UCR, el principal partido de Juntos por el Cambio, de cara a la segunda vuelta en donde tanto Massa como Milei salieron a la caza de los votos de las demás fuerzas políticas.

La entrevista ocurre a una semana de los resultados de la primera vuelta, en el cual Sergio Massa dio la sorpresa y se impuso con el 36,68% de los votos, mientras que el libertario obtuvo 29,98%. Unión por la Patria pasó sorpresivamente al frente en una elección de resultado incierto, y ambos dejaron afuera a Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, con poco más del 23%.

Tras ese resultado, Milei recibió el apoyo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri de cara a la segunda vuelta, lo que significó la muerte de hecho de Juntos por el Cambio como alianza política. Tanto la CC como la UCR salieron a expresar su neutralidad de cara a la segunda vuelta, pero varios dirigentes de este último lanzaron guiños hacia Massa de cara a la pelea contra el libertario, quien ha tenido expresiones más que agraviantes contra el radicalismo.

Milei busca captar los votos de las demás fuerzas políticas para la segunda vuelta.

La durísima acusación de Milei contra Alfonsín: "Lo volteó"

El candidato a presidente de La Libertad Avanza se refirió al reciente apoyo recibido de parte de Bullrich y Macri y, en consecuencia, la ruptura con la Unión Cívica Radical (UCR).

Al respecto, Milei quiso diferenciar a un sector del radicalismo y subrayó que "hay una línea que deriva de Leandro N. Alem que son liberales y son parte de la solución". Por el contrario puso a "los que derivan de Yrigoyen y Alfonsin".

Y acto seguido, acusó al ex presidente Raúl Alfonsín de "voltear" junto a Eduardo Duhalde al ex mandatario Fernando De la Rua en diciembre de 2001, la crisis social más grande la historia argentina en donde el país tuvo hasta 5 presidentes en una semana y Duhalde asumió con un acuerdo con el sector alfonsinista del radicalismo.

En relación al apoyo de la ex candidata de JxC, Milei reveló que "hicimos un pedido de disculpas mutuo, sincero" y calificó a Massa como "el rey de la casta", mientras que por otro lado "hubo dos expresiones de cambio: una version mas abrupta de LLA y otra mas moderada que lideraba la señora Bullrich".

Ante los 11 puntos que Bullrich leyó en la conferencia de prensa, en donde pedía no legalizar la tenencia de armas, ni la venta de órganos ni romper relaciones con China y Brasil, entre otros puntos. "A mí no me condicionaron nada", aclaró el minarquista ante Majul.