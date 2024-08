La trama de la nueva lucha entre Macri y Santiago Caputo: disputas de poder y versiones por la SIDE

Desde hace meses que Mauricio Macri y Santiago Caputo se están midiendo con diferentes acciones de manera indirecta. Ambos conversan de manera diaria con Javier Milei, que considera que no tiene que optar por uno o por el otro, porque ya tiene definido para su vínculo con cada uno. Mientras tanto, su decisión es mantener el equilibrio.

Al expresidente lo considera una de sus referencias a nivel político. Su voluntad de reunirse con Macri en Acassuso para hacer el famoso pacto trascendió a la necesidad electoral que necesitaba para ganarle a Sergio Massa: también había una admiración hacia el dirigente amarillo, algo que se mantiene hasta la fecha.

"Hablaron de Boca y seguramente de minas" , bromeaba un funcionario libertario ayer al ser consultado por el contenido de la cena que mantuvieron el martes a la noche en la Quinta de Olivos. Es la tercera semana seguida en la que se encuentran allí. Eso sí, el menú no tuvo como plato principal las habituales milanesas, sino entraña con puré y ensalada de zanahoria y huevo.

Los cargos en pugna y la pelea en la arena de la SIDE

Alfiles que conocen muy bien a Milei opinan que el acercamiento a Macri es evidente y que tiene como trasfondo una eventual alianza con el PRO para el año próximo. El problema es que todavía no están establecidos los términos y, sobre todo, queda tiempo para 2025 . Muchos quieren que el pacto sea más en términos electorales que de gobierno.

No lo expresan públicamente, pero una lectura que hacen en Casa Rosada es que el macrismo busca espacios de poder en lugares estratégicos. "Sería una lástima que exista la posibilidad de que subsuman el apoyo en el Congreso a cambio de diferentes cargos en el Gobierno. La gente no es boluda. Si así fuera, van a pagar costo político", interpretan.

Milei y Macri mantienen una buena relación pese a los vaivenes

Ese aspecto es uno de los que genera tensión entre el expresidente con el asesor presidencial , que, a diferencia de algunas operaciones que salieron en medios durante las últimas semanas, sigue firme conformando el "triángulo de hierro" junto a los hermanos Milei .

Quien también opina que hay que limitar el cupo de dirigentes del PRO en el Gobierno es Guillermo Francos. Con el pasar de las semanas, el jefe de Gabinete está consolidándose como uno de los aliados más fuertes de Caputo en el organigrama libertario y, particularmente, en la Casa Rosada.







Versiones encontradas entre Macri y Caputo

Días atrás, el círculo PRO evidenció un fortísimo enojo con el ministro coordinador. Esto se produjo cuando Francos, al criticar a Macri por mandar a rechazar el DNU con fondos reservados para la SIDE, enfatizó que el exjefe de Estado "ha tenido varias causas y denuncias penales" por sus manejos de los servicios.

Coincidentemente, por estos días Macri dice haber recibido información de que en la Secretaría de Inteligencia del Estado hubo movimientos "inusuales" .

Alega que, después de estar reposando en la Justicia Federal, funcionarios de ese organismo habían pedido revisar los expedientes de cuatro causas en los que está involucrado. Según agregó Clarín, el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, le habría hecho llegar las disculpas por aquella movida, removiendo de su cargo a dos abogados que trabajaban en esa área.

Santiago Caputo antes de que Milei asumiera a la Presidencia.

El Cronista consultó sobre aquellos datos. Afirman que es cierto que la SIDE hizo pedidos a la Justicia Federal, aunque corrigen que no se hizo solo en los juzgados específicos donde descansan las causas del expresidente, sino que se extendió a todas las causas del país en donde hubo participación de un agente de la SIDE .

"Se hizo para evaluar el desempeño del agente, ni siquiera se preguntó cómo habían avanzado las causas", agregó una fuente libertaria. Cerca de Neiffert explican que este proceso es uno de los tantos que se están haciendo para filtrar los agentes que seguirán en la SIDE y los que no. Al menos desde hace días que se conocía que hay más de 100 agentes que ya estaban en proceso de ser desplazados .

También desmienten que el "Señor 5" -que responde de manera directa a Santiago Caputo- se hubiera comunicado con el presidente del PRO para disculparse. S í hubo fuertes rumores de que un alto funcionario de Milei le escribió para aclarar los tantos .