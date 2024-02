Internaron a la madre del presidente Javier Milei

Internaron este lunes a la madre de Javier Milei en el Sanatorio Otamenti tras sufrir un pico de presión.

Según las primeras informaciones, Alicia Luján Lucich fue ingresada durante la madrugada al establecimiento privado y permanece en observación aunque no se emitió, por el momento, un parte con los detalles de su salud.

De acuerdo a la agenda divulgada por el área de prensa del Gobierno, el Presidente tiene que viajar hoy a Corrientes para participar del 10º aniversario de la Fundación Club de la Libertad, allí expondría en la conferencia "Una Argentina liberal es posible".

Se esperan novedades en relación a si el mandatario continuará con la actividad oficial o si permanecerá en Buenos Aires junto a su progenitora, quien tiene actualmente 73 años.

Alicia Luján Lucich junto a su esposo Norberto Milei durante la asunción presidencial.

Quién es Alicia Luján Lucich, la madre de Javier Milei

Desde su ingreso em 2019, cuando fue elegido diputado nacional, Javier Milei habló de sus padres en algunas entrevistas.

Fiel a su estilo frontal, el economista aseguró que no tuvo relación con ellos por más de 10 años ya que no tenía buenos recuerdos de la convivencia.

Puntualmente, Milei relató en el programa PH de Andy Kusnetzoff que sufrió maltrato de pequeño y siempre relacionó esos actos violentos a su padre, al que consideró "un tipo muy complicado". Pero, además, dio a entender que su madre no lo defendía de los ataques de su padre.

Otro dato llamativo es que no se refiere a ellos como sus padres, sino como "sus progenitores". Consultado al respecto, contestó: "No, porque no comparto los valores éticos y morales de ninguno de los dos".

