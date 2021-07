Interna caliente en Juntos por el Cambio: Santilli y Manes quieren bajar el tono

El sábado se confirmaron los precandidatos en todo el país. En la provincia de Buenos Aires, Juntos tendrá dos listas: una encabezada por Diego Santilli y la otra por Facundo Manes. En la previa, desde el frente opositor hacían gala de la amplitud del espacio y celebraban las diferencias internas. Sin embargo, duró poco la paz .

Cero días hábiles pasaron hasta que Facundo Manes salió con los tapones de punta. "Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña", declaró el lunes en diálogo con La Nación. La referencia era a la austeridad que plantea para sus acciones, a diferencia de lo que, supone, tiene el PRO para aportar a su precandidato.

No fue la mejor carta de presentación, por lo menos a nivel interno, del neurocientífico ya con el traje de precandidato. Las respuestas, obviamente, llegaron. Cristian Ritondo parecía que lo hubiera esperado por cómo le contestó en su cuenta de Twitter, donde escribió "Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos".

Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos. pic.twitter.com/r5oicIVKAJ — Cristian Ritondo (@cristianritondo) July 26, 2021

Esta mañana, Horacio Rodríguez Larreta hizo culto del larretismo y evitó la confrontación. "Ustedes ya me conocen, no contesto chicanas", fue la referencia al tema luego de presentar el plan de seis etapas de regreso gradual a la normalidad.



En el mismo sentido se mostró el propio Santilli en su primera recorrida al conurbano como precandidato. En Hurlingham, junto a Lucas Delfino, auguró que habrá "una primaria sana y propositiva" y recordó que "nuestro adversario es el kirchnerismo". En esa línea, agregó que "tenemos que competir para ver quién tiene una mejor idea, la gente es la que decide". Es decir, buscó dar un mensaje conciliador y evitó elevar el tono de la interna.

Pero incluso desde el lado del neurocientífico prometen que la campaña no seguirá por ese lado. "Fue algo ocasional, no va a ser ese tono el de la campaña, ya está" , aseguran. Además, recuerdan que van a compartir la lista en las generales, por lo que no pretenden tensionar de más.

Entre ambos precandidatos realizarán debates televisivos, aunque por el momento no está confirmada la fecha ni el formato. Además, se prevé que se muestren juntos en una foto, aunque esto no será en el corto plazo.