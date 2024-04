Intercambio EE.UU: los movimientos que encenderán las alertas y los pasos legales a seguir

De cara al Intercambio de Información Tributaria con los Estados Unidos (FACTA) de septiembre, trascendió que el Servicio Interno de Rentas (IRS, por sus siglas en inglés) ya solicitó información de contribuyentes argentinos a bancos americanos. Lo que abre el interrogante: ¿Cuáles son movimientos que encienden las alertas? ¿Qué hacer frente detección?

En menos de cinco meses, por el acuerdo que se firmó en la gestión anterior, el Gobierno de Javier Milei podría recibir un reporte sobre las cuentas en donde figura al menos un argentino y que hayan obtenido ingresos por dividendos, rentas o intereses por encima de los u$s 10 durante el 2023.

De concretarse, para las cuentas que fueron declaradas por los importes correspondientes, a priori, no se generaran inconvenientes durante la fiscalización, pero si se prenderán las luces rojas en aquellas que presenten "movimientos sospechosos" .

"Si está todo declarado en legal forma, no va a haber ningún problema", afirmó el socio de Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti. Y agregó: "Es simplemente un cruzamiento de datos entre la información que suministro el contribuyente en la declaración jurada al fisco y la que surja de los bancos de Estados Unidos".

Aunque, destacó, se podría generar problemas en los casos en que se detecten detecte otra cuenta en el mismo banco, saldos falsos, cobros de alquileres, dividendos, o gastos que impliquen la existencia de activos o inversiones no declaradas.

"En el extracto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podría detectar, al caso, otra cuenta dentro del mismos bancos sin reportar, gastos vinculados a un inmueble o una compaña americana no declarada, transferencias o depósitos que no se puedan explicar el por qué y que luego se giraron a otra, o no", puntualizó.

En tales casos, y por lo que determina la Ley N.º 11.683 de Procedimiento Tributario, aseguró que se estaría ante una situación de "incremento patrimonial no justificado", asimilable a una maniobra dolosa. Dado que habría un aumento que no se contempló en la declaración jurada, que surge de un ingreso que se generó fuera de la Argentina.

Los precedentes

Ante la detección de activos no declarados, el socio de Expansion, Diego Fraga sostuvo que la AFIP suele solicitar más información tanto al contribuyente como también al otro país con el que intercambio. "Cuando recopile todos los datos para practicar el ajuste, cerrará la inspección y le librará una liquidación, que se conoce como prevista", agregó.

Frente a ello, destacó, que se tendrá la posibilidad de regularizarla en cualquier momento, como también de esperar al siguiente paso: el inicio del procedimiento de determinación de oficio , donde va a poder aportar y producir todas las pruebas para defender su posición, que durante entre 6 meses y un año .

"Finalizado, la AFIP emitirá una resolución y si considera que hay tributos omitidos, se destallarán los importes adeudados en concepto de impuestos, intereses y multas. Si los mismos superan los mínimos establecidos por el régimen penal tributario, se suspenderá la aplicación, pero se formulará una denuncia que dará inicio a un proceso penal", alertó.

Frente a la cual se tendrá dos posibilidades: una reconsideración -que calificó de poco efectiva dado que la resuelve el propio organismo- y/o la apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Lo que tiene efectos suspensivos: no se podrá ejecutar la presunta deuda hasta no exista una sentencia (salvo casos excepcionales en donde la AFIP solicite una medida precautoria por riesgo de insolvencia).

"Existe un largo trayecto desde que el fisco detecta un activo no declarado hasta que lo puede cobrar, porque este proceso es lo que garantiza el derecho de defensa de los contribuyentes y permite evitar arbitrariedades en cabeza del fisco", concluyó.