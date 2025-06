Citas secretas, la defensa del Sr Cinco y una denuncia a Bullrich: la oposición avanza sobre la SIDE

La comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) avanzó la última semana sobre los movimientos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) del gobierno de Javier Milei: escucharon explicaciones de su titular, Sergio Neiffert, sobre el cuestionado Plan Nacional de Inteligencia (PIN) y recibieron a un exfuncionario de la cartera de Seguridad Nacional, tras lo cual resolvieron citar a la ministra Patricia Bullrich y avanzar con una denuncia por espionaje ilegal que involucra a los militantes K.

Los encuentros reservados de la comisión que preside el radical Martín Lousteau se llevaron a cabo el pasado 17 de junio, mientras la agenda política se concentraba en los desenvolvimientos judiciales por la condena de Cristina Kirchner. De hecho, según pudo saber El Cronista, los diputados y senadores de l kirchnerismo se ausentaron, puesto que no pudieron reprogramar la citación con poca anticipación.

Una de las reuniones se llevó a cabo en la sede de la SIDE , donde los recibió en su oficina el hombre del asesor presidencial Santiago Caputo por la tarde del martes. El encuentro con Neiffert se agendó en el marco de la investigación por el PIN que podría dar indicios de espionaje interno, según denunció un artículo del diario La Nación que escribió el periodista Hugo Alconada Mon.



El funcionario había recibido las preguntas que le iban a hacer los diputados y senadores por escrito la semana anterior y se dedicó casi dos horas a negar la persecución a opositores a través de los servicios de inteligencia. El cuestionamiento se disparó dado que el plan desarrollado por la SIDE pone foco en "actores" que puedan "erosionar" la confianza de la opinión pública o generar una "pérdida de confianza" en las "políticas económicas" del Gobierno.

Por su parte, el CELS esta semana sumó una denuncia penal contra Neiffert y el director general de Operaciones, Diego Kravetz -también investigado por la Bicameral por sus antecedentes penales- por " sus responsabilidades en la aprobación de un PIN que habilita la vigilancia sobre grupos sociales vulnerables, manifestantes, referentes políticos y sociales críticos y cualquier actor que cuestione al Gobierno ".



Neiffert les dijo en persona lo que ya había transmitido la Oficina del Presidente a través de un comunicado oficial: "Este es el primer Gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos".

Una fuente en estricto off the record le confió a este diario que, pese a que los legisladores aceptaron que hubo malentendidos, no quedaron satisfechos con las explicaciones y decidieron "continuar en otras instancias para seguir trabajando".

Más temprano ese día, además, se reunieron con el ex titular de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer Picado, un exfuncionario de la cartera de Bullrich que fue desplazado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNIC) luego de los incidentes de la marcha del 12 de marzo en las afueras del Congreso. Se trató de la movilización en reclamo por los jubilados que dejó al fotógrafo Pablo Grillo hospitalizado por un disparo de gas lacrimógeno.

Una alta fuente opositora que integra la comisión le confió a este medio que su citación se definió porque desde el Ministerio de Seguridad Nacional lo acusan de ser el responsable de ese episodio. " Los trascendidos dicen que él estaba involucrado y daba información falsa . En Comodoro Py, al no cerrar las causas, es más fácil cortarle la cabeza a este pescado que a Bullrich", interpretó la fuente en estricto off the record.

De la reunión con Ferrer al mediodía además se sumaron investigaciones por la marcha a favor de Cristina Kirchner y trascendió una denuncia oficial por espionaje ilegal, lo cual ya venían anticipando por las reuniones entre Neiffert, Bullirch y Caputo los días previos al "desborde del 12", pero esta vez por la movilización que rechazó la condena de la expresidenta. La demanda la orquestaron los opositores de UP, que conforman mayoría con los dos radicales, Lousteau y la diputada Mariela Coletta.

"Vamos a demandar formalmente, en la CBI, a la ministra Patricia Bullrich por violación a la Ley de Inteligencia, por haber ordenado a las fuerzas federales no sólo requisar sino también copiar las listas de pasajeros y fotografías los documentos de quienes venían desde el Interior a la marcha de respaldo a Cristina Fernández de Kirchner", anunció uno de los diputados que la integran, Leopoldo Moreau.

Los diputados de Unión por la Patria vamos a demandar formalmente, en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia y en la Justicia Federal, a la Ministra Patricia Bullrich por violación a la Ley de Inteligencia 25520, por haber ordenado a...

La ministra deberá dar explicaciones ante la CBI ya de por sí porque su nombre fue citado en el marco de la investigación por los operativos de Seguridad hace más de un mes. Según las fuentes consultadas, de todos modos, aún no hay fecha.