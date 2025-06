Citan al jefe de la SIDE para interrogarlo sobre los alcances del Plan de Inteligencia

La Comisión Bicameral de Inteligencia se reunió este jueves para discutir el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y resolvió citar al titular de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), Sergio Neiffert, para que la próxima semana brinde explicaciones ante las acusaciones de espionaje ilegal y persecución interna.

Así se lo confirmaron fuentes parlamentarias a El Cronista. El encuentro secreto se llevó a cabo cerca de las 15 en el anexo del Senado y duró dos horas; el único ausente fue el senador Enrique "Wado" De Pedro y, según aseguraron, que hubo "mucho trabajo y consenso" en lo que se definió.

La comisión que preside el radical Martín Lousteau aceleró el encuentro luego de las repercusiones que desataron la investigación periodística del diario La Nación que reveló un PIN con indicios de espionaje interno, lo cual implicaría un delito según la Ley de Inteligencia Nacional (25.520).

Según el periodista Hugo Alconada Mon, el plan desarrollado por Neiffert pone foco en los "actores" que puedan "erosionar" la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios o generar una "pérdida de confianza" en las "políticas económicas" del Gobierno.



El Ejecutivo desmintió esta versión en un comunicado de la Oficina del Presidente en el que defendió que "este es el primer Gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos".

La oposición ya venía evaluando el programa porque, de hecho, fue presentado por Neiffert a fines del año pasado , pero no habían recibido una devolución del titular de la SIDE. En el comunicado de la Presidencia insinuaron que fue la propia Bicameral la responsable de filtrar el documento secreto: solo el cuerpo legislativo, el Presidente y la Secretaría tienen acceso.

Según pudo saber este medio, también hay objeciones de los legisladores entorno al rol de la SIDE en los operativos de seguridad, ya que en el PIN se deja explícito que la Secretaría puede actuar con fuerzas locales. No es la primera vez que se acusa a la SIDE de operar con espionaje ilegal, puesto que uno de los temas en carpeta es su vinculación con el protocolo anti-piquetes de la ministra Patricia Bullrich.

La funcionaria también está en la lista de la CBI, en este sentido: hace unas semanas definieron citarla, luego de que las movilizaciones afuera del Congreso en reclamo por los jubilados terminaran con denuncias del CELTS y la Comisión Provincial de la Memoria sobre una posible red de infiltrados de Inteligencia en las manifestaciones.

Otro de los personajes de la Secretaría bajo sospecha es Diego Kravetz, el "Señor 8" de la SIDE que fue apuntado por la comisión por sus antecedentes penales: acumula cinco causas abiertas y, además, su despliegue frente a la Secretaría se dio de manera informal a través de una resolución secreta que lo puso frente a un cargo que en principio no existía.