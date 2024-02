Inflación de enero: cómo reacciónó el arco político a la cifra del Indec

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique el dato de inflación de enero, el cual llegó al 20,6% y registró un 254,2% interanual, distintos referentes del arco político reaccionaron: algunos festejaron y otros acusaron al Gobierno.

Los dos dígitos que conformaron la inflación del primer mes del año representan un nuevo récord en más de 33 años. De todas maneras, se redujo respecto al dato de diciembre.

Desde La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, y Unión por la Patria , entre otros, se pronunciaron ante el dato divulgado por el INDEC.

Una familia necesitó en enero casi $ 600.000 para no caer en la pobreza

La inflación de enero fue del 20,6% según el INDEC y alcanzó el 254,2% interanual

¿Qué opina el arco político de la inflación de enero?

El primero en reaccionar, y con festejo, fue el diputado José Luis Espert, que publicó en redes sociales: "20,6% INFLACIÓN EN ENERO. Casi 5 puntos menos que el mes anterior. De a poco el gobierno de @JMilei deja atrás la hiperinflación que nos dejó plantada el kirchnerismo. Aún se siente en los bolsillos, pero vamos por buen camino".

"La inflación de enero dio 20,6% aún es alta, lo sabemos y no lo vamos a negar. Sin embargo, festejamos la desaceleración y la tendencia bajista que se está logrando", celebró el legislador porteño, Ramiro Marra.

Además, el libertario de la ciudad de Buenos Aires felicitó a Javier Milei y al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo "por el excelente trabajo que están realizando, evitamos la hiper".

De modo crítico, la legisladora porteña Graciela Ocaña apuntó contra el Gobierno y pidió por los jubilados: "Otra vez, los jubilados pierden contra la inflación. Si seguimos por este camino el Gobierno Nacional pronto convertirá a los jubilados en los nuevos indigentes del país".

Por su lado, el diputado radical Martín Tetaz, que hace unos días había cerrado su cuenta de Twitter pero tras el dato inflacionario volvió a la red social de la "X", publicó un largo texto en el que criticó la gestión de Milei y Caputo.

"La inflación de enero promedio 20,2% y acumula 50% en los dos últimos meses. Por supuesto no puede ser responsable de este descalabro un gobierno que recién asume, pero es urgente un plan de estabilización que derrumbe la inflación. No es suficiente dejar de emitir, porque si la gente sigue formando precios con aumentos no van a alcanzar los medios de pago de la economía y la recesión se va a profundizar, hasta que eventualmente cedan los precios. El primer paso de un plan antiinflacionario exitoso es un presupuesto que refleje y transmita el plan del gobierno. En ese proyecto de ley el presidente debe enviar al Congreso todos los ajustes que quiera hacer, como por ejemplo el recorte o eliminación de los fideicomisos", expresó Tetaz.

Myriam Bregman también opinó sobre la inflación del 20,6%: "Milei no está exterminando la inflación, que ya era insoportable. Está exterminando los bolsillos".

Desde la oposición, tomó la palabra la diputada Nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz: "¡100% de inflación en tres meses! Prometieron que el ajuste no lo iba a pagar el pueblo y por ahora las únicas noticias que se leen es que todo sube pero no hay una sola medida para recomponer o compensar este brutal ajuste".

Los productos que más subieron en enero

Como todos los meses, el INDEC publica una tabla con relevamientos de precios de productos básicos que se realiza en el Gran Buenos Aires y que tiene tanto alimentos como productos de limpieza y de almacén.

El mayor impacto lo sufrió el café molido, que registró una suba mes a mes del 70,5%. El producto que lo siguió fueron los pañales descartables con un 65,3% y completa este podio negativo la sal fina con un 60,4%de crecimiento en su precio durante enero.

Entre los que menos alzas registraron estuvieron los tomates redondos, que medidos por kilo bajaron su valor un 16,9% según el Instituto. Lo siguen la papa y la batata, los cuales tuvieron subas marginales de valor: un 0,9 y un 0,6% respectivamente.

A nivel de las categorías, Regulados (26,6%) lideró el aumento seguida por el IPC Núcleo (20,2%), mientras que Estacionales registró un incremento de 16,2%.