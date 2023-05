Dólar soja y SIRA: se termina el tipo de cambio especial y superó las previsiones post sequía

El dólar agro -formalmente conocido como Programa de Incentivo Exportador (PIE)- se despedirá hoy de forma oficial, aunque en la práctica continuará hasta el viernes 2 de junio próximo, y los números finales están por encima de lo esperado pese a los efectos negativos que generó la sequía.

Según los números oficiales el agro ya aportó u$s 4026 millones en esta tercera y última etapa , por lo que no se estaría tan lejos de los u$s 5000 millones previstos cuando se relanzó esta herramienta.

De este modo, además, se superaron los u$s 3500 millones que se habían recalculado cuando se comenzaron a observar los daños que estaban generando la falta de lluvias.

A esto se le deberán sumar luego los dólares que ingresen entre hoy y el viernes próximo.

De acuerdo con las cifras que maneja la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el martes último se vendieron cerca de 265.000 toneladas de soja , con lo que se sumaron 8.241.588 en la última semana de la tercera edición del dólar soja.

Para el Banco Central esto representó una muy buena noticia, ya que compró u$s 82 millones en las últimas 19 ruedas, y alcanzó un saldo positivo de u$s 401 millones.

Buen aporte del dólar agro

Si se toman en cuenta las tres ediciones del tipo de cambio especial para el agro, este mecanismo habrá aportado unos u$s 15.000 millones , una cifra que según los propios productores no hubiera sido posible si no se implementaban estas ventanas.

Durante los últimos días el campo realizó unos últimos intentos para que se habilitara una nueva instancia en este sentido, aunque no hubo eco en el Ministerio de Economía, que ahora apuesta al ingreso de divisas desde China y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

SIRA y dólares: limitan el acceso a divisas para pagar fletes y hay varios millones en juego



Dentro de este escenario, por ejemplo, el ministro de Economía, Sergio Massa, acordó en China el aporte de u$s 1000 millones que permitirán reforzar las reservas y, además, serán aportes clave para tres proyectos energéticos.

En los primeros encuentros de Massa en Oriente se definió un nuevo desembolso por u$s 524 millones con la firma Ghezouba para las represas de Santa Cruz, lo que permitirá completar los u$s 1000 millones del primer semestre.

Además, habrá que sumar otros u$s 70 millones para completar la planta depuradora de Aysa, en Laferrere.