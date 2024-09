Importaciones en alza: cómo espera el Gobierno llegar a un superávit comercial de u$s 20.000 millones

En una ambiciosa proyección para el próximo año, en el Presupuesto 2025 el Gobierno que encabeza Javier Milei se entusiasma con lograr un nuevo superávit comercial récord, en torno a los u$s 20.000 millones que logrará este año, lo que resultará clave para afrontar los próximos compromisos de deuda.

Aunque se perfila un incremento de las exportaciones (9%), distintos especialistas aseguran que la eliminación del impuesto PAIS -que actúa como una apreciación del tipo de cambio- y la simplificación, ejercerán "mayor presión" sobre los dólares que el ministro de Economía, Luis Caputo, quiere atesorar en 2025.



En rigor, el resultado favorable de 2024 responde al salto negativo que dieron las importaciones con una caída de 20,4% interanual; pese a la reducción de aranceles y "barreras paraarancelarias" que impulsó la Secretaria de Comercio, por la recesión, el rebote se espera para el próximo año con un incremento de 13,4%, interanual.

La recuperación que plantea el Presupuesto 2025, representará la demanda de u$s 9.800 millones por encima a lo que se destinará a importaciones en 2024, pero si se toman en cuenta los incentivos al comercio, la demanda podría ser mayor.

Por su parte, el sector exportador ingresará u$s 83.282 millones lo que permitirá alcanzar un superávit comercial de u$s 20.748 millones, muy superior al rojo que marcó el año anterior (u$s 9.353 millones) pero por debajo a los u$s 21.972 millones que se lograrán en 2024 .



Junto a los ingresos que genere el blanqueo de capitales, el resultado de la balanza comercial del próximo año, se volverá determinante para hacer frente a los compromisos de deuda por más de u$s 20.000 millones que Javier Milei asumió como prioridad para su segundo año de gestión.

Apertura comercial ¿pilar o piedra?

Aunque en la proyección general los análisis privados muestran contrastes, las estimaciones de comercio internacional resultan "razonables" pero un tanto optimistas en término de exportaciones mientras que los niveles de importación plantean incógnitas.

"Las proyecciones macro -inflación, tipo de cambio, crecimiento- tienen una enorme cantidad de consistencias, pero el superávit comercial parece muy optimista ya que supone una recuperación de los términos de intercambio que no estamos viendo", señaló Ricardo Delgado, economista y director de la consultora Analytica.

Como ejemplo, mencionó el caso del principal commoditie que exporta la Argentina, la soja que en el precio futuro continúa mostrando una tendencia a la baja.

Por el impulso de Vaca Muerta en el sector energético y la cosecha del agro, en las ventas al exterior no se calcula "nada fuera de lo común", aseguró Federico Bernini, economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP).

Entre los economistas, la discusión se centró en la elasticidad entre el crecimiento del PBI (5%) y el nivel de importaciones, ya que en general por cada punto que sube el producto crecen entre 2,5 y 3 puntos las importaciones mientras que por cada punto que se aprecia el tipo de cambio se incrementan 0,5 puntos.

Por eso, Bernini opinó que, si no hay apreciación del tipo de cambio el aumento se alinea a las estimaciones de elasticidad. Esto significa que el crecimiento esperado para las importaciones se apoya en mayor actividad de la economía. Sin embargo, advirtió que tanto la eliminación del impuesto PAIS como las medidas de facilitación comercial, impulsarán las compras en el exterior .

Por esta "tensión", para Bertini el saldo comercial podría ser "holgado" pero en torno a los 17 o 18 mil millones de dólares .

En la misma línea, Delgado consideró "difícil" sostener el mismo superávit del 2024 cuando la economía caerá 3,5%. "La economía recupera 9 puntos de crecimiento de un año al otro y va a mantener el superávit comercial, parece difícil de lograr aun cuando el Gobierno plantea un ajuste de las expo que básicamente tiene que ver con precio y algo por cantidades", analizó.

Con un tono más áspero, el economista Fabián Medina sostuvo que la "la única forma de cumplir con el superávit marcado por el gobierno es por la caída del consumo que permita ampliar las exportaciones y las importaciones que demandan esos productos". El analista explicó que bajar de 130/140% a 18% la inflación anual es con una mayor depresión económica.

En cambio, calculó que los precios crecerán al menos 80%, lo que llevará a un "ajuste permanente" que decantará en una "profunda" polarización social.

Los ejes que se profundizarán





En un detallado repaso de las medidas que le permitieron al Gobierno alcanzar el tan buscado "equilibrio fiscal", el Presupuesto 2025 destaca que en la administración del comercio exterior, se simplificaron y liberaron las importaciones mediante la reducción de un conjunto de normas que funcionaban como barreras paraarancelarias que "restringían la producción, generando costos innecesarios para las empresas que se traducían en mayores niveles de precios para el consumidor final".

En ese sentido, destacó que el sinceramiento en el valor del tipo de cambio introdujo un factor de incentivo a la producción y a la exportación y un desincentivo a continuar incrementando "artificialmente" las importaciones.

Como consecuencia, el equipo técnico de Economía, indicó que en julio de 2024, el saldo comercial resultó superavitario por octavo mes consecutivo, con siete meses seguidos de exportaciones creciendo e importaciones disminuyendo en términos interanuales.

Lo que le permitió atesorar al Banco Central (BCRA) u$s 12.262 millones, frente a un déficit de u$s 5.193 millones en igual período de 2023. "El superávit comercial fue crucial para el proceso de acumulación de reservas del BCRA, que fue resultado de las compras netas de divisas realizadas por el BCRA, que desde el 10 de diciembre de 2023 a los últimos días de julio acumuló compras por u$s 17.100 millones", indica el documento.

Entre las claves que marcan el rumbo que tomará el gobierno liberal de cara al 2025, se destaca el desarrollo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) que tiene por objetivo la unificación, digitalización y simplificación de todas las gestiones que los importadores deben realizar antes de un despacho de importación.

A su vez, desde la Secretaría de Industria y Comercio se continuará avanzando con la simplificación de todos los trámites bajo su órbita .

Hasta ahora, la cartera que lidera Pablo Lavigne, implementó cambios en la gestión de los trámites relacionados a Reglamentos Técnicos ampliando las normas y certificados aceptados, y eliminando el control aduanero entre otras simplificaciones.

Además de eliminar el sistema anterior de importaciones, conocido como SIRA, e implementar el Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI), se eliminó la Capacidad Económica Financiera (CEF) y se agilizaron distintos trámites como el de Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS).

Entre otros logros, el documento celebra que se normalizó la deuda de las empresas argentinas con los proveedores del exterior, que había crecido fuertemente durante 2022 y 2023, y dejaba a muchas compañías sin líneas de crédito.