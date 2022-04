IFE 4 ANSES: estos son los programas compatibles con el bono de $ 18.000

Tras el anuncio del Gobierno, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con la implementación del nuevo bono IFE que comenzará a abonarse durante el mes de mayo.

"A este refuerzo podrán acceder trabajadoras/es sin ingresos formales, trabajadoras/es de casas particulares y monotributistas sociales y de las categorías A y B", apuntó el organismo conducido por Fernanda Raverta, en su sitio web.

La suma total de $18.000 se repartirá en dos cuotas de $ 9000 que se abonarán en mayo y junio , y se acoplará, entre otras pautas, con la primera actualización de los haberes del 6%, que definió semanas atrás el Consejo Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

IFE 4 2022: ¿Quiénes puede anotarse el bono de Refuerzo de Ingresos?

Según destaca el organismo en su sitio web, las personas que pueden acceder al refuerzo de ingresos son:

Trabajadoras y trabajadores sin ingresos formales

Trabajadoras y trabajadores de casas particulares



Monotributistas sociales



Monotributistas A y B

IFE 4: cuáles son los programas compatibles con el Bono de ANSES

Desde el sitio web de ANSES aclaran que "c on el objetivo de prevenir posibles estafas, la inscripción debe ser INDIVIDUAL y no requiere de ningún tipo de intermediario".

Se recuerda que el cobro del refuerzo de ingresos es compatible con la:

Asignación Universal por Hijo,

Asignación por Embarazo para Protección social,

con Potenciar Trabajo,

con la Prestación por Desempleo,

becas Progresar, programa Acompañar,

con estar inscripto en el Registro Nacional de trabajadores de la Economía Popular

y con los planes alimentarios provinciales y municipales.





Una vez que las y los solicitantes firmen la Declaración Jurada (DDJJ), se evaluará su situación socioeconómica a fin de que el refuerzo de ingresos llegue efectivamente a las personas para las cuales se implementó esta medida.



INSCRIPCIÓN PARA EL NUEVO IFE: EL PASO A PASO

Las y los trabajadores sin ingresos formales, al igual que trabajadoras de casas particulares deberán contar con ingresos mensuales inferiores a dos (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), es decir $ 77.880.

Además, deben completar la inscripción que se encuentra habilitada en la página web de ANSES. El trámite requiere de la presentación de un formulario online en formato de Declaración Jurada (DDJJ) que servirá para evaluar el límite de ingresos permitidos.

