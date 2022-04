IFE 4 2022: Fernanda Raverta agregó una tercera opción para completar la Declaración Jurada del bono de $ 18.000

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, sumó este jueves un nuevo canal disponible para avanzar con la segunda etapa de inscripción al bono IFE 4 2022 del Refuerzo de Ingresos, por medio de la firma de una Declaración Jurada (DDJJ) y la carga de una Clave Bancaria Uniforme (CBU).

"A partir de hoy, que empezamos con la segunda etapa, hay que entrar a la página. Hay una fila virtual, que si bien es verdad que hay un volumen enorme de personas, va muy rápido" , destacó la funcionaria durante su participación en el segmento ANSES Responde de la TV Pública.

Con tiempo límite hasta el próximo jueves 5 de mayo, donde ANSES dará a conocer los resultados finales de la evaluación socio económica implementada en las y los monotributistas de las categorías A y B y trabajadores informales solicitantes al extra $ 18.000, Raverta enfatizó que quienes no tengan celular o computadora, pueden optar por una nueva modalidad para completar la inscripción.

"Obviamente las personas que no tengan celular o computadora, se pueden acercar a nuestras oficinas. (...) Ahí mismo se hace la inscripción. Hoy justamente estuve en las puertas, explicando también cómo hacer. Un caso particular se da con los extranjeros que tal vez no nos figura el documento y tiene DNI argentino" , continuó.

BONO IFE 4 2022 ANSES: CÓMO COMPLETAR LA DECLARACIÓN JURADA SIN PASAR POR LA FILA VIRTUAL





ANSES cuenta con tres instancias para completar la Declaración Jurada (DDJJ) obligatoria para las y los solicitantes al bono IFE 4 2022 de $ 18.000:

La plataforma web Mi ANSES;

Presencial en las oficinas UDAI distribuidas en todo el país;

distribuidas en todo el país; o bien la app oficial Mi ANSES.





IFE 4 2022: CÓMO ES LA APLICACIÓN MI ANSES PARA SALTAR LA ESPERA Y COMPLETAR LA DECLARACIÓN JURADA

Mi ANSES es la aplicación móvil de ANSES que te permite hacer trámites o consultas desde tu celular o tablet de forma fácil y segura.

IFE 4 2022: CÓMO DESCARGAR LA APLICACIÓN MI ANSES PARA SALTAR LA SALA DE ESPERA Y COMPLETAR LA DECLARACIÓN JURADA





Para celulares con sistema operativo Android, escaneá el siguiente código:













Para celulares con sistema operativo iOS (iPhone OS), escaneá el siguiente código:



IFE 4 2022: estas son las oficinas de ANSES donde podés completar la Declaración Jurada





ANSES cuenta con más de 400 oficinas de atención al público (Unidades de Atención Integral) distribuidas en todo el país, donde las y los monotributistas de las categorías A y B y trabajadores informales no registrados , pueden solicitar la asistencia para completar la Declaración Jurada (DDJJJ) obligatoria.

Para conocer la oficina de ANSES más cercana a tu domicilio, ingresá a www.anses.gob.ar/oficinas-atencion-al-publico y allí obtendrás el listado completo, con dirección, horarios y ubicación geo referencial.

