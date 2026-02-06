Luego de que el Gobierno de Javier Milei firmara el acuerdo comercial con los Estados Unidos, comienza ahora la etapa de implementación que, según altas fuentes de la Casa Rosada, puede tardar un total de tres años. En el medio, la Argentina no solo deberá aprobar el acuerdo en el Congreso sino que deberá ratificar otros 10 tratados internacionales y llevar a cabo una serie de modificaciones legales internas. ¿Qué aspectos de todo el acuerdo son los que van a entrar en vigencia en lo inmediato? Altas fuentes del Poder Ejecutivo precisaron a El Cronista que el 35% del acuerdo requiere una normativa específica. Muchas de ellas se pueden hacer por resolución o decreto, mientras que otras son “compromisos que tienen distintos tiempos“. ”Es un proceso de implementación largo. Son muchas las normas que Argentina tiene que homogeneizar“, expresaron desde el Gobierno. De por sí, todo lo que deba pasar por el Congreso requerirá de tiempo y, entre esas cuestiones, están los 10 los tratados internacionales a los que la Argentina debe estar adherido para cumplir con los lineamientos del acuerdo con EE.UU. Entre ellos, tratados de Bruselas sobre señales por Satélite; de Budapest sobre depósito de microorganismos; un acta de Ginebra sobre dibujos y modelos industriales; el Protocolo de Madrid de registro internacional de Marcas; de Singapur sobre derechos de Marcas; el Convenio UPOV 91 y, el más inminente, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que tiene como tiempo límite para ser aprobado el 30 de abril de este año, según el compromiso asumido en el acuerdo. Este último trata un sistema internacional que facilita la protección de invenciones en más de 155 países. En el acuerdo, la Argentina se compromete modernizar y alinear su marco de propiedad intelectual con los estándares internacionales y muchos de esos criterios se aplicarán por resoluciones. “Incorporarnos al PCT permitirá que una patente presentada en Argentina otorgue una protección global por 30 meses (luego, se deberá obtener la patente en cada estado). La aprobación del PCT comprometida para antes de fines de abril será un antes y un después para la ciencia Argentina", resaltó en este sentido el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en un hilo de X. “La ley de Patentes que tenemos es avalada por Estados Unidos, el problema son las resoluciones que la limitan“, ampliaron fuentes del área en diálogo con este medio. ¿Cuáles son las trabas? El punto clave está en una serie de resoluciones conjuntas (Nº 118/2012, Nº 546/2012 y Nº 107/2012; y la resolución Nº 283/2015). “Si patentás en Argentina no sirve porque te lo pueden robar, no te protegen a nivel global. Lo tenías que hacer por afuera y te cobraban, es un lobby de los farmacéuticos. El país no te dejaba tener derecho de propiedad sobre tu invensión", explicaron. Por otro lado, hay otras cuestiones centrales que también prevén como inminentes y una de ellas es la flexibilización del comercio de la carne. El Gobierno festejó que EE.UU le concederá a la Argentina una “ampliación sin precedentes” de 20.000 a 100.000 toneladas para acceso preferencial de carne bovina a su mercado y el tema que generó repercusión en redes sociales. El punto de conflicto se desató porque, no solo que la Argentina le cede también una cuota a Estados Unidos para importar carne norteamericana, sino en realidad este beneficio no figura en parte de la letra chica del acuerdo. Ante la consulta de El Cronista, altas fuentes al tanto de la negociación explicaron que en realidad ambos planteos surgen de una cuestión burocrática. Por un lado, el tema no figura dentro del acuerdo para que la medida pueda aplicarse más rápido. “Si lo hacen dentro del acuerdo, los beneficiarios preexistentes ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) pueden reclamárselo a Estados Unidos porque no es un tratado de libre comercio -que es nuestra ambición a largo plazo-. En cambio, lo pueden hacer por orden ejecutiva sin tener que dar ninguna explicación, y tiene que salir a muy a la brevedad. Si lo hacían por OMC, tardaban seis meses más”, explicó un funcionario. Además, en ese sentido explicaron que la Argentina no tiene esa barrera porque se rige por los mecanismos del Mercosur y tiene una burocracia más simple. Por otra parte, con respecto de la importación de la carne norteamericana, explicaron que no hay intención real de hacerlo sino que es un acuerdo bilateral y, por ende, la reciprocidad en los cupos era una cuestión formal que, posteriormente, el mercado lo regulará por su cuenta: “En el convenio decís que sí, pero después no lo van a importar”, resumió una fuente del Ejecutivo. Por último, otro tema esencial que podrá empezar a implementarse sin mayores demoras es todo lo referido a la política arancelaria, ya que esta no debe ser aprobada específicamente por el Congreso -a excepción de lo que tenga que ver con materia aduanera-. En el acuerdo, la Argentina eliminará aranceles para 221 disposiciones, entre ellas máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos. A cambio, EE.UU eliminará aranceles recíprocos para 1.675 productos, lo cual implica para la Argentina “ampliar el mercado a 340 millones de personas”, según destacan desde el Gobierno. En ese sentido, ven una puerta especial para el mercado farmacéutico. “Trump está en una guerra con las farmacéuticas. Es una oportunidad para que las farmacéuticas de Argentina compitan en Estados Unidos”, destacaron. A su vez, las fuentes subrayaron que con este acuerdo el 10% de arancel que es un mínimo para el resto del mundo se convirtió en un máximo para la Argentina. “Tener el 10 desde el día uno fue una ventaja porque en el 2025 Argentina cerró con superávit de exportaciones con EE.UU por primera vez, sin que hagamos nada. El mercado se reguló solo porque las exportaciones de Brasil se trasladaban a Argentina. Solo eso hizo que seamos más competitivos, ahora pasamos a tener una ventaja comparativa”, destacaron. Un punto clave para tener en cuenta en el materia de plazos es que en Estados Unidos, a diferencia de Argentina, el tratado no debe pasar por el tratamiento del Congreso y, por ende, una vez que el parlamento argentino lo apruebe en los próximos meses, ya puede entrar en vigencia. Específicamente, el acuerdo contempla que la entrada en vigencia se dá 60 días después de la ratificación de ambas partes. En la Argentina, el Presidente deberá ratificar su firma posterior a la aprobación del Congreso para concluir el ciclo del tratado internacional.