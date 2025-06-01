En medio de los reclamos salariales de los trabajadores del Hospital Garrahan, el Gobierno pretende ponerle fin al conflicto y anunció que aumentará los sueldos de los residentes a $ 1.300.000 a partir del 1° de julio.

La medida fue anunciada a través de un comunicado, que fue publicado en por el centro de salud pediátrico en sus redes sociales. “Este hospital de referencia en pediatría continúa una etapa de orden, eficiencia y reconocimiento al mérito“, dice el texto.

El incremento salarial de poco más del 60% se da luego de las protestas de los residentes, quienes denunciaron que percibían un salario cercano a los $ 797.000 mensuales por jornadas laborales que superaban las 60 horas a la semana .

Elecciones 2025 Ritondo negocia con Milei y los intendentes del PRO le pusieron una condición

También, a raíz de la situación salarial, destacaron que esto provocó un éxodo de profesionales, quienes se volcaron hacia el sector privado, y produjo un deterioro en la calidad de atención del Garrahan. Por su parte, desde la administración de Javier Milei señalan que la problemática se debe a irregularidades en la gestión de fondos y al aumento de personal en el pasado.

“Durante años, muchos hospitales públicos -incluido el Garrahan- fueron utilizados como plataformas de militancia, acumulación de cargos innecesarios y estructuras paralelas. Eso se terminó. Estamos eliminando los desvíos que drenaban fondos que debían estar destinados a médicos, residentes, equipamiento y más camas", esgrime el texto que difundió el directorio del hospital.

Y subraya: “En una sociedad libre, los que trabajan y se esfuerzan deben ganar más, y los que no cumplen, quedar afuera. Este proceso no se limita al Garrahan: en todos los hospitales nacionales se está llevando adelante una limpieza estructural, que incluye la revisión de normativas, procesos internos y licitaciones mal hechas que favorecían a unos pocos y perjudicaban al conjunto del sistema . Se terminó el descontrol presupuestario".

Comunicado oficial del Hospital Garrahan

Sobre el final del documento, se detallan -punto por punto- algunas medidas que se adoptaron, o se adoptarán, para eficientizar el sistema de atención en el Hospital Garrahan:

Auditando, ordenando y optimizando los recursos, estamos erradicando los desvíos presupuestarios y gastos superfluos .

A partir de la implementación del sistema biométrico de control de asistencia, desde 1 de junio el Garrahan no será más un refugio de ñoquis, y quien no se presente a trabajar será despedido . Esta gestión premia el esfuerzo, no la pertenencia política. Quién no asiste, afuera.

Gracias al ahorro estimado como resultado de la reducción de personal fantasma y la eliminación de desvíos presupuestarios, se otorgará a los residentes del Hospital un aumento que elevará sus ingresos en torno a $1.300.000 a partir del 1 de julio . Este incremento es resultado de la planificación presupuestaria dispuesta para esta etapa del año, no de las medidas de fuerza guionadas por la militancia kirchnerista que se esconde detrás de los médicos .

Con la continuidad del orden y la eficiencia en la gestión, el hospital podrá ampliar su capacidad con más camas pediátricas, nuevo equipamiento y mejor infraestructura.

Al final del escrito, se mencionó que, a partir de ahora, se implementará “un sistema basado en el mérito y la responsabilidad: el que cumple, cobra más; el que no cumple, queda afuera“. De esta forma, el Gobierno dejó en claro que “la salud de los chicos es prioridad, y cada peso del presupuesto debe estar al servicio de los que trabajan, no de los que parasitan el sistema”.

Luego del comunicado que se dio a conocer esta mañana, Gerardo Oroz, delegado adjunto de ATE en el Hospital Garrahan, aseguró a El Cronista que la actualización salarial “está por debajo del reclamo original que vienen sosteniendo no solamente los residentes, sino el conjunto de los trabajadores y el personal del hospital“.

Relevamiento No es la inflación: el factor que cada vez preocupa más a los argentinos, según esta nueva encuesta

Sumado a ello, rechazó contundentemente la parte del documento en la que el Gobierno asegura que el hospital “no será más un refugio de ñoquis”. Asimismo, explicó que lo que “está pasando es que hay un recorte presupuestario muy importante, que los recursos que genera el propio hospital no están yendo a los trabajadores, sino que no hemos tenido aumento de recursos genuinos en los últimos nueve meses".

En tanto, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan, señaló a este medio que (la difusión del comunicado) implica "una derrota categórica del Gobierno, porque hace 10 días emitieron un decreto que buscaba la prohibición de las huelgas en prácticamente todas las actividades laborales y muy especialmente en salud “.

Sin embargo, dejó en claro que, a pesar del aumento que destinará el Ejecutivo a partir de julio, "el problema está bastante lejos de resolverse" por diferentes motivos.

Fuentes gremiales aseguraron que, pese al comunicado del directorio del Garrahan, el conflicto aún no está resuelto

“No está claro cómo se financia (el aumento salarial). El comunicado lo anuncia el Hospital Garrahan, pero los sueldos de residentes los paga el Ministerio de Salud de la Nación, con lo cual no queda claro si es un bono por única vez“, dijo en primera instancia.

También indicó que “la evaluación de este aumento, si es o no satisfactoria, corresponde a la Asamblea de Residentes, que nuestros compañeros y compañeras definirán; supongo que también reclamarán precisiones sobre ese punto".

En ese sentido, el gremialista sostuvo: “El reclamo no es solo para un sector médico. El hospital no funciona solo con una parte, ni siquiera con todos los médicos. El reclamo es también para el personal de planta, que incluye médicas, enfermeras, técnicas e imágenes, etc. Entonces, el martes va a haber una Asamblea General de todo el hospital, independientemente de si resuelven o no la parte del conflicto que abarca a los residentes. Esa asamblea va a existir. No hay ninguna audiencia prevista, entonces el conflicto se va a agravar“.