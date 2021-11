Horacio Rodríguez Larreta: "Hoy un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió este martes "un régimen penal juvenil especial" para los delitos cometidos por menores de edad, y a su vez planteó la necesidad de modificar el Código Procesal Penal.



En medio de la indignación social por el crimen del kiosquero de Ramos Mejía, cometido por Leonardo Daniel Suárez -un hombre de 29 años que ya había estado preso- y una cómplice menor de edad, el alcalde porteño sostuvo que "Lo más importante es el cambio en el código de procedimiento penal, que no haya artilugios para excarcelar".

En diálogo con radio Metro, el funcionario opinó: "no puede ser que no sea punible" un chico de 16 años que comete un crimen. En ese sentido, pidió un régimen especial para los jóvenes que cometen delitos.

Sergio Berni justificó la represión en la protesta contra la inseguridad en Ramos Mejía: "Tuvimos que tirar gases porque nos iban a prender fuego la comisaría"



Al referirse a los menores que delinquen, sentenció: "no se trata de bajar la edad (de imputabilidad), sino de que haya un régimen penal especial juvenil. Tiene que ver con la educación pero con que haya instituciones, con los temas sociales, con que hay menores que matan gente".

"Hoy un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción. No puede ser que no sea punible. Capaz no lo es de la misma manera que un adulto, pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible", subrayó esta mañana el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Y resaltó: "No hay una solución mágica pero se puede solucionar la inseguridad. Nosotros en la Ciudad bajamos todos los delitos, capacitamos a los policías, sacamos a todos los policías a la calle y pusimos más tecnología".

Por otra parte, Larreta se mostró confiado en los resultados de las elecciones legislativas del próximo domingo al señalar que "no hay motivos para que la gente cambie el voto" en relación a los resultados de las últimas PASO, cuando Juntos por el Cambio se impuso a nivel nacional. En ese eje, complementó: "la gente está harta de la inseguridad, la inflación; no se consigue laburo, y los chicos estuvieron todo el año sin clases".

Según sus declaraciones, desde Juntos por el Cambio ven los comicios del próximo domingo "con entusiasmo". Y asimismo aseguró que "a la gente no la comprás con la platita en el bolsillo".

Al ser consultado sobre la performance económica del gobierno de Mauricio Macri, comentó que "se han hecho las autocríticas, Mauricio las ha hecho él mismo".

Horacio Rodríguez Larreta se pega a María Eugenia Vidal en el último tramo de la campaña



Larreta, quien viene realizando recorridos por todo el país en respaldo a los candidatos opositores, remarcó que a futuro la Argentina tiene que "intentar algo distinto, un acuerdo más amplio" y aseveró que "es un problema más político que económico".

"Tenemos que poder sentarnos y dialogar y buscar consensos, no puede ser que cada presidente nuevo sea un fundador más que un presidente, no hay manera de construir así", concluyó.