¿Habrá más gasto electoral? Los datos que muestran el margen del Estado en el segundo semestre

El resultado fiscal de junio evidenció un cambio de estrategia por parte del Gobierno de cara al segundo semestre y las elecciones. El déficit primario fue de $153.217 millones, teniendo en cuenta la recaudación del impuesto a la riqueza. Aun así, el Gobierno tiene margen para ampliar un 62% en términos nominales o un 8% en reales el déficit primario y cumplir la meta de 4,5%.

Según informó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) a El Cronista el margen de una ampliación del 8% es sin considerar los ingresos del Aporte Solidario. Teniéndolos en cuenta, el margen para aumentar el gasto y cumplir la meta pautada en el Presupuesto es de 68% en términos nominales y 12% en reales.

"En el segundo semestre el uso de los recursos del Aporte Solidario posibilitará un mayor gasto, y de esa manera no te generará un déficit extra. Es gasto que ya tiene su financiamiento", explicó Nadín Argañaraz, director del Iaraf.

Con el objetivo de revalidar su gestión, el oficialismo pisó el acelerador y el gasto primario en junio aumentó un 40% en términos interanuales y un 18% con respecto a mayo.

El grueso de la suba se explica por asignaciones familiares, subsidios y los primeros aumentos por paritarias en el sector público que significaron una suba del 65% interanual. Otra gran partida fueron los subsidios energéticos. Significaron 157.000 millones de pesos en junio con un crecimiento del 111% interanual.

El empleo público le gana al mercado: cuánto más cobran los estatales con respecto a los privados

La obra pública explica cinco puntos del aumento del gasto. Es el rubro en el que más aumentó durante todo el año, exactamente en junio fue de 107% interanual.

"Como venimos advirtiendo se viene un segundo semestre con alto gasto electoral. Por ejemplo, esta semana ya se anunció un bono extraordinario de $5000 a jubilados que cobran hasta dos haberes mínimos. Esperamos que el déficit fiscal del segundo semestre se de $1.5 billones, es decir 3,6% del PBI y cerraría 2021 en 4,2%", sostuvo Fernando Marull, economista de la consultora FMyA.

El déficit acumulado en la primera parte del año equivale a 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en parte gracias a los $170.000 millones del Aporte Solidario. Sin ellos sería del 0,9% del PIB.

"Si bien en junio la política fiscal fue expansiva, se logró cerrar un primer semestre con un colchón importante. El Gobierno está holgado para el segundo semestre en el que vamos a ver al gasto electoral en prestaciones sociales, obra pública y personal. Así y todo se les va a hacer difícil llegar a la meta del 4,5%", señaló Guido Lorenzo, economista director de la consultora LCG.

Y agregó: "Nosotros lo vemos en torno al 4% y no sólo por su decisión de gastar, sino por el financiamiento de ese gasto. Con emisión monetaria solamente no alcanza y los resultados que vienen obteniendo en las licitaciones no son suficientes para llegar al 4,5%".

Los especialistas consultados por este medio coincidieron en que el déficit primario se ubicará por debajo del 4% del PBI y que la atención habrá que ponerla en 2022 cuando ya no haya un Aporte Solidario o precios internacionales de las commodities como los de este año.

En el caso de lograr una reducción del déficit primario, será una carta favorable que podrá jugar el ministro de Economía, Martín Guzmán, para mostrar compromiso en las negociaciones con acreedores y el Fondo Monetario Internacional (FMI).