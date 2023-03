Guillermo Moreno destrozó a Cristina Kirchner: "Destruyó la década ganada, estamos peor que en 2001"

Tras anunciar su precandidatura a la presidencia, Guillermo Moreno criticó duramente a Alberto Fernández aunque sus mayores cuestionamientos apuntaron a Cristina Kirchner.

El ex secretario de Comercio Interior responsabilizó a la Vicepresidenta por lo que consideró una "década perdida" para el país y calificó el escenario económico actual, al que definió como "peor que el de 2001".

El rol de Cristina Kirchner y la posible vuelta de Mauricio Macri

Moreno, quien competirá con el partido Principios y Valores (desprendido del Partido Justicialista), consideró también que de la ex presidenta depende que no vuelva Mauricio Macri.

"Cristina ya no es más la jefa del peronismo, puede ser jefa de alguno pero no de todos. El peronismo con Cristina no va a ir, tampoco con los socialdemócratas", explicó el dirigente. Y agregó: "Cristina tiene dos opciones: si apoya la fórmula del peronismo, Macri no se presenta y vamos al balotaje, que será otro partido en el que el peronismo va a aguantar".

"Pero si hace rancho aparte, Macri va a ver que puede sacar el 40% y en ese caso va a correr a sus gerentes (N de la R: a los otros candidatos) y va a ganar en primera vuelta", precisó.

Para Moreno, "Cristina es quien tiene la llave de que esto no ocurra, por lo que tiene que apoyar al peronismo".

"Dios permita que la señora Cristina no se siga equivocando, lo hace desde Kicillof hasta acá. Después de autorizar la devaluación nefasta en el 2014, no acertó una. La culpable de la situación actual es ella, así como fue la gran responsable de la década ganada, ahora es la culpable de la década perdida. Si Cristina se vuelve a equivocar, vuelve Macri y no solo por cuatro años", aseguró.

La década perdida

"La jefatura no se hereda, se gana tomando correctas decisiones. En el caso de la pretendida jefa (N de la R: Cristina Kirchner), hace diez años la viene pifiando. Estamos peor que en el 2001. Se puede superar ese final. Yo caracterizo esto como una súper crisis por como se dieron las condiciones macroeconómicas en términos fiscales que determinaron la salida de Alfonsín y De la Rúa", subrayó.

Finalmente, Moreno consideró que "el peronismo puede tener chances de seguir en el gobierno", aunque descartó al actual Presidente.

"Alberto Fernández no tiene posibilidades de reelección. Es el patrón del subjetivismo, se ve al espejo y se ve exitoso", concluyó