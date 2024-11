Guillermo Francos confirmó que el Gobierno podría designar jueces de la Corte Suprema por decreto

En medio de las negociaciones para conseguir los votos en el Congreso, Guillermo Francos confirmó que el Gobierno evalúa la posibilidad de nombrar por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como miembros de la Corte Suprema de Justicia.

"Son todas las alternativas que tenemos en análisis, pero todavía no tomamos una decisión al respecto", expresó en una entrevista con Radio Mitre.

Además, el jefe de Gabinete remarcó que " la propuesta no fue tratada por el Senado y la Corte va a quedar con tres miembros ", por lo que desde la Casa Rosada "hay una preocupación" para que "la Corte esté integrada".

Si bien desde el Ejecutivo evalúan esa posibilidad, el funcionario aclaró que "en la historia argentina hay de todos los casos" y "lo mejor sería que lo designe el Senado".

Qué dijo Guillermo Francos sobre designar jueces para la Corte Suprema

En esa misma línea, Francos sostuvo que lo ideal sería que la Cámara alta designe a los nuevos jueces de la Corte Suprema, aunque remarcó que "cuando estás en minoría todo cuesto mucho más" .

No obstante, el ex director ejecutivo del Banco Internacional de Desarrollo (BID) aseguró que imagina cómo serán "los debates sobre estos pliegos" y las negociaciones pertinentes .

"Ya tendremos más legisladores para tener una posición más fuerte y una decisión más fluida", proyectó el funcionario.

Hasta el momento, las negociaciones para designar a Ariel Lijo parecen encaminarse hacia un resultado positivo. Más aún , luego de que el kirchnerismo brindara indicios de acuerdo para sellar la última firma en el dictamen .

De esta manera, el pliego del Congreso -con nueve firmas- podría ser sometido a votación por el Senado. Sin embargo, esto no garantiza que estén asegurados los dos tercios de los votos para confirmar su nombramiento .

En tanto, la designación de García Mansilla es aún más compleja. Mientras el Gobierno determina los pasos a seguir, el pliego solo cuenta con seis firmas.

Por ese motivo, la gran preocupación del Ejecutivo rige en que, a partir de diciembre, la Corte Suprema quedará con tres integrantes. Juan Carlos Maqueda, que a fines de este mes cumplirá 75 años, alcanzará la edad límite para integrar el Máximo Tribunal .

Si bien la Constitución Nacional establece que se puede extender su permanencia por otros cinco años, es requisito que el presidente proponga su continuidad y el Senado apruebe su pliego .