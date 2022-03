Guerra Ucrania-Rusia: Francia "invita" a la Argentina a aplicar sanciones económicas contra Putin

La embajadora de Francia en la Argentina, Claudia Scherer-Effosse, no se anda con vueltas al momento de expresar la estrategia para frenar la guerra: " Necesitamos una reacción internacional fuerte contra Rusia; no es suficiente condenar al agresor" .

De inmediato, la diplomática lanzó un mensaje contundente al gobierno de Alberto Fernández al sostener que Francia "invita a la Argentina a sumarse a las sanciones ya adoptadas , para expresar su solidaridad con Ucrania y denunciar la violación de su soberanía".

La embajadora tiene buen diálogo con la Casa Rosada y el presidente Emmanuel Macron también tiene línea directa con su par argentino. Por ello, Scherer-Effosse insistió en la necesidad de que la Argentina se comprometa severamente en sancionar económicamente a Vladimir Putin .

"El objetivo de estas sanciones es que el precio a pagar por la guerra se vuelva insoportable para Rusia y que en algún momento el presidente Putin se vea ante la alternativa de padecer efectos importantes en el sistema económico ruso o abrir negociaciones", precisó la embajadora en una entrevista con El Cronista.

También destacó el rol de Macron como mediador en la guerra y expresó la necesidad de "que haya un alto del fuego en Ucrania" ya que aventuró lo que puede ocurrir: "El conflicto está entrando en una fase de asedio, como ocurrió en Grozny, en Chechenia o en Alepo en Siria. Las amenazas a la población civil podrían aumentar en el futuro".

- ¿Cree que ya no hay posibilidad de un mediador en la guerra de Ucrania y que Macron no fue escuchado por Putin?

- Siempre existe la posibilidad de ejercer un papel de mediador en una guerra. El presidente Macron, en vínculo permanente con nuestros socios europeos e internacionales, ha decidido conservar un canal de discusión abierto con los presidentes Putin y Zelensky. En este marco, ha mantenido quince reuniones con el presidente Putin, primero antes del inicio de la invasión, pero también después para obtener un alto al fuego y la cesación de la invasión.

Esto es una señal de nuestro deseo de ver el fin de este conflicto, mediante una desescalada gradual a través del diálogo. Es de la responsabilidad de nuestro Presidente, además cuando Francia está ejerciendo la presidencia del Consejo de la Unión Europea, de hacer todo lo posible para preservar el principio de integridad territorial y la paz en un continente que ya conoció la guerra y la barbaría.

Macron y Putin, durante la visita del ruso al Palacio del Elíseo.

-¿Cuáles son, a su entender, los riesgos potenciales para que las acciones militares de Rusia se extiendan a Europa?

-Francia y la Unión Europea no están en guerra con Rusia. Rusia entró en guerra contra Ucrania. Una guerra no provocada e injustificable.

Nuestra preocupación es que la guerra, con todas sus consecuencias destructivas sobre las vidas de millones de civiles, siga en Ucrania y que lo peor esté aún por venir. El conflicto está entrando en una fase de asedio, como ocurrió en Grozny, en Chechenia o en Alepo en Siria. Las amenazas a la población civil podrían aumentar en el futuro.

Esta es la razón por la cual Francia y la Unión Europea están haciendo todo lo posible para obtener un cese del fuego y encontrar una solución diplomática al conflicto, aunque, de momento, "la discusión con Rusia es difícil", como lo ha indicado el presidente Macron después de su última entrevista con el presidente Putin el 6 de marzo.

-¿Cree que las sanciones a Rusia serán suficientes para detener a Putin o ven la necesidad en Francia de una ayuda militar a Ucrania?

-Francia y Europa han respondido de manera inmediata, unánime y firme a la violación flagrante de la integridad del territorio y de la soberanía de Ucrania, por parte de Rusia. Hemos adoptado considerables paquetes de sanciones, rápidos y proporcionados, cuyos efectos serán cada vez más fuertes.

El objetivo de estas sanciones es que el precio a pagar por la guerra se vuelva insoportable para Rusia y que en algún momento el presidente Putin se vea ante la alternativa de padecer efectos importantes en el sistema económico ruso o abrir negociaciones.

Al mismo tiempo, para expresar nuestra solidaridad, Francia y los países europeos han aportado un apoyo sustancial al pueblo ucraniano, con convoyes humanitarios y el recibimiento de los refugiados ucranios en los países europeos.

El apoyo a Ucrania también incluye la entrega de materiales militares y equipamientos para que las fuerzas ucranianas puedan defenderse. El anuncio de la adquisición por más de 450 millones de euros de equipamiento destinado al ejército ucranio por parte de la Unión Europea es un mayor paso adelante para la política de defensa de la UE.

-¿Coincide con el embajador de Rusia en Argentina quien dijo que la paz no depende de Moscú?

-No. Como recordó el presidente francés, Rusia no es el Estado agredido sino el Estado agresor . Esta guerra no es un conflicto entre la OTAN y el Occidente por una parte, y Rusia por otra parte, como algunos han podido escribir: no hay tropas ni bases de la OTAN en Ucrania.

Esta guerra es aún menos una lucha para "desnazificar" a Ucrania. Esto son mentiras . Hablar de Ucrania como un país dirigido por "nazis" es una insulta a la Historia de Rusia y Ucrania. Ambos han combatido, uno al lado del otro, contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra es el fruto de un espíritu de revancha , nutrido en una lectura revisionista de la Historia de Europa para devolverla a las horas oscuras de los imperios y de las invasiones.

Ahora la paz depende de Moscú, quien puede volver a llamar a sus tropas, parar los bombardeos en las ciudades ucranianas, aplicar un cese del fuego y sentarse a la mesa de negociaciones con Ucrania. Mientras la guerra continúe, Rusia será responsable de los muertos civiles, las ciudades destruidas y los millones de refugiados.

Además, cabe destacar que el 2 de marzo, Francia, junto con 39 Estados, ha optado por remitir la situación en Ucrania frente a la Corte Penal Internacional (CPI). Esta iniciativa, inédita en la historia de la CPI, permite al fiscal recopilar pruebas de manera imparcial e independiente sobre los posibles crímenes de guerra cometidos.

-¿Cree que Argentina debería acompañar a Europa en las sanciones económicas contra Rusia?

-Francia saluda la condenación por Argentina de la invasión rusa a Ucrania, tanto en la Asamblea general como en la Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas. Hoy, Rusia está aislada en la escena internacional. Más de 140 países han condenado la agresión rusa. Solo 4 la apoyaron, dentro de los cuales Siria y Corea del Norte.

Pero no es suficiente condenar al agresor. Se necesita una reacción fuerte de todos los países comprometidos con el respecto del derecho internacional y de la integridad territorial de los países soberanos.

Por ello, invitamos a Argentina a sumarse a las sanciones ya adoptadas, para expresar su solidaridad con Ucrania y denunciar la violación de su soberanía.

-¿Considera que China será el actor central para frenar las ambiciones de Rusia?

-China es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y tiene naturalmente un papel muy importante. En este marco, el presidente Macron, junto con el canciller alemán Olaf Scholz, se reunió el 8 de marzo con el presidente Xi Jinping. Abordaron con el presidente chino las dramáticas consecuencias de la agresión rusa en Ucrania, en particular el creciente número de víctimas civiles y de refugiados. Abordaron también con el presidente chino los esfuerzos en curso para alcanzar una solución diplomática, incluso el rol de las sanciones.

El presidente de China exprimió su apoyo a la acción diplomática de Francia y Alemania para lograr a un cese del fuego en Ucrania y garantizar el acceso a la ayuda civil coordinada por las Naciones Unidas.

-¿Cuáles cree fueron los errores cometidos por el presidente de Ucrania?

-Lo reitero, es Rusia el país agresor, no Ucrania. Hemos expresado en múltiples ocasiones el apoyo fraternal de Francia al presidente Zelensky y a los ucranios por su valiente resistencia a esta innoble agresión. ¿Qué podría justificar la invasión de un país por parte de un vecino? ¿Qué podría justificar el desplazamiento de millones de ciudadanos, huyendo de la guerra, la muerte y la destrucción? Nada.

Llamamos solemnemente las autoridades rusas a interrumpir esta invasión y les invitamos a iniciar inmediatamente un cese del fuego.

- ¿Hay posibilidad de que los países de la UE limiten sus relaciones con aquellos que no han sido más duros con Rusia?