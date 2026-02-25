La confirmación de un segundo brote de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5 en aves comerciales, esta vez en la localidad bonaerense de Lobos, ha puesto en jaque la logística sanitaria del sector agroindustrial. Sin embargo, a diferencia de las crisis vividas en 2023 y 2025, el impacto económico actual muestra una resistencia significativamente mayor gracias a la arquitectura diplomática construida en los últimos dos años. “Estamos preocupados”, admitió Javier Prida, titular de la Cámara de Productores Avícolas (CAPIA) y explicó qué la situación puede escalar porque los casos se detectaron en “granjas multiplicadoras de genética”. Esta preocupación surge porque estas granjas tienen un nivel muy alto de bioseguridad, control, prolijidad y sanidad. Si el virus logra entrar en estas granjas con altos estándares, se teme lo que podría suceder en el resto de las granjas que no tienen esos niveles y controles. Además, Prida mencionó que esto complica las exportaciones de carne de pollo, carne de gallina y huevo en cáscara/huevo fresco. Según informó Senasa, la detección ocurrió en una explotación de reproductores padres pesados, un eslabón crítico para la industria. Estas aves no se destinan al consumo directo, sino que son las responsables de generar el linaje de los pollos de engorde. Por lo tanto, el despoblamiento sanitario de este predio no solo representa una pérdida de capital inmediato, sino una interrupción en el flujo de producción futura para los establecimientos vinculados. Tras la confirmación en el Laboratorio Nacional del Senasa en Martínez, el organismo activó el plan de contingencia que incluye la interdicción del establecimiento y la delimitación de una Zona de Control Sanitario (ZCS). Estas medidas buscan “blindar” el perímetro para evitar que el virus se desplace hacia otras granjas comerciales de la zona, lo que agravaría las restricciones comerciales. El impacto en el comercio exterior es, paradójicamente, más leve que en el pasado. Si bien al detectarse el virus en aves de corral Argentina pierde automáticamente su condición de “país libre de IAAP” ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), el país llega a este evento con mejores herramientas de defensa comercial, según Senasa. Históricamente, la pérdida del estatus “libre” significaba el cierre total e inmediato de las exportaciones. No obstante, gracias a las gestiones efectuadas entre 2024 y 2025, Argentina logró que sus principales socios reconozcan los criterios de zonificación y regionalización. Esto se traduce en una mejora drástica de las estadísticas comerciales: Para que el sector recupere la normalidad total y las divisas vuelvan a fluir sin trabas desde los 40 destinos hoy restringidos, se requiere una disciplina sanitaria estricta. Según la normativa internacional, si no se registran nuevos brotes en establecimientos comerciales, Argentina podrá autodeclararse libre ante la OMSA una vez que hayan transcurrido 28 días desde la finalización de las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección en la unidad afectada. Mientras tanto, el Senasa insta a los productores a extremar la bioseguridad. Para las granjas industriales, esto implica el cumplimiento estricto de la Resolución 1699/2019, mientras que para la producción de traspatio, la clave reside en evitar cualquier contacto entre aves domésticas y silvestres para impedir que el virus siga escalando en el mapa bonaerense.