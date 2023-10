Grindetti presentó los diez ejes de su reforma electoral y política para la Provincia

Néstor Grindetti, candidato a Gobernador de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, junto a su compañero de fórmula, Miguel Fernández, dio a conocer un compromiso que engloba diez acciones y medidas destinadas a impulsar reformas en el Estado, la política y el ámbito electoral durante su mandato para el período 2023-2027.



Este anuncio se produjo en medio de un agitado escenario político generado por la divulgación de imágenes y videos que exhibían a Martín Insaurralde, hasta entonces Jefe de Gabinete de Axel Kicillof, disfrutando de un lujoso yate junto a una reconocida modelo en las costas del mar Mediterráneo.

Dentro de los diez compromisos presentados por Grindetti, se destaca la intención de reducir la cantidad de cargos políticos en la legislatura bonaerense, así como en los ministerios, con el objetivo de llevar a cabo un importante recorte en el gasto público.

En este contexto, Grindetti cuestionó la lógica que percibe como prevalente en el oficialismo, donde se apropian de los bienes públicos y subrayó la necesidad de sancionar tales conductas. En sus palabras, "En el kirchnerismo piensan 'el Estado es mío', y así hacen fiestas en Olivos, vacunatorio vip, festival de cargos públicos, los bolsos de López, Lázaro Báez; esto muestra una matriz de comportamiento y de corrupción. Hay que repudiar e investigar a fondo el caso Insaurralde".

Además, Grindetti expresó su preocupación por la inflación, considerando que esta se deriva de "una economía que está descontrolada". En sus palabras, "no me sorprende el precio del dólar porque no se está haciendo nada para que no suba, pero el problema de origen es que todos los días aumentan los alimentos. Y los que recorremos los barrios, vemos cómo sufre la gente".

Por su parte, Miguel Fernández añadió: "Junto a Néstor, venimos trabajando en un programa de medidas que se pueden aplicar en el corto plazo. La Provincia necesita un mayor nivel de autonomía municipal, descentralización regional y recursos genuinos en los territorios porque los intendentes son los que conocen los problemas en el territorio".

Uno de los puntos destacados de este compromiso es la propuesta de desdoblar las elecciones nacionales y provinciales, con el fin de permitir que los ciudadanos se centren en cuestiones locales, conozcan en detalle las propuestas de cada espacio político y puedan presentar reclamos específicos en caso de incumplimiento de promesas de campaña.

Asimismo, se plantea una reducción significativa de la legislatura, que pasaría de 138 a 80 legisladores, y la implementación de un requisito de "Ficha Limpia" para los candidatos, impidiendo que aquellos con condenas pendientes puedan postularse.

El proyecto de reforma de la política y del Estado de la Provincia incluye, además, los siguientes ítems:

Boleta Única Papel.

Elección autónoma de las autoridades provinciales y municipales de la provincia de Buenos Aires.

Ficha limpia.

Reforma Política.

Legislatura Unicameral: de 138 a 80 legisladores.

Ley de Ministerios: Reducción de 20 Ministerios a 10.

Eliminación de Jefatura de asesores y reducción de cargos políticos: de 1700 a 900.

Autonomía y descentralización de gestión de salud, seguridad y educación en los municipios.

Reformulación de la coparticipación municipal, para evitar la transferencia discrecional de fondos.

Elevación de pliegos al Senado para nombramiento de cargos vacantes de jueces.

Modernización, digitalización administrativa y mejora de los organismos de control.

