Gerardo Morales, muy duro contra los halcones del PRO: "No pueden manejar ni un auto en la calesita"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a agitar la interna de Juntos por el Cambio al cuestionar a los denominados "halcones", el ala más dura de la coalición opositora.



" No pueden manejar ni un auto en la calesita ", ironizó el mandatario provincial en el lanzamiento de la carrera para las elecciones de 2023, donde también tiró dardos contra el ex presidente Mauricio Macri y la titular del del PRO, Patricia Bullrich.

El gobernador jujeño se alineó con Elisa Carrió en las quejas por la postulación de Carlos Matterson -hombre de Daniel Angelici- para encabezar la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura

"No es inventado ese malestar, es cierto. Yo estaba muy molesto. Hemos alcanzado algunos acuerdos. Con el PRO hubo un acuerdo de apoyar a Jimena Latorre en la elección anterior. Ahora el primero debe ser radical, segunda Latorre. Y se estaba rompiendo ese acuerdo", dijo Morales sobre la inclusión de Matterson, que contó con el aval de Mauricio Macri.

Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta

En este sentido, apuntó al ala dura de la oposición: "Después los halcones me dan para que tenga. Lo que no me preocupa, obviamente. A los halcones, el día que les den a manejar algo, estaría bueno. Los que tenemos que gobernar tenemos que poner el pecho".

Uno de los presentes en el piso le consultó por qué los "halcones" no pueden manejar, a lo que Morales respondió desafiante: "No pueden manejar ni un auto en la calesita".

Sin embargo luego agregó que "algunos sí", aunque no dio nombres, y le pidió a sus críticos que "se pongan en el cuero de Horacio (por Rodríguez Larreta) y en el mío, que la peleé feo desde 2015 para recuperar la paz en Jujuy". "No andemos en chiquilinadas", remató.

Gerardo Morales: "El kirchnerismo sabe que le llegó la hora, por eso quiere suspender las PASO"

GERARDO MORALES TAMBIÉN HABLÓ Sobre las PASO





El gobernador hizo estas declaraciones durante la conferencia "La lucha contra el narcotráfico en el estado de derecho", organizada por el Colegio de Abogados de San Martín, donde fue el principal disertante.

Allí también se refirió a la suspensión de las PASO en algunas provincias. "Tenemos que estar atentos porque el kirchnerismo sabe que le llegó la hora y está dando manotazos de ahogado. Y es por eso que quieren cambiar las reglas de juego, y esa es la razón por las que ahora quieren suspender las PASO: lo hicieron en algunos distritos y van por más provincias como en el reciente caso de Neuquén", concluyó Morales.